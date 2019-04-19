FİNANS

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Giresun’da bir firma, ünlü İtalyan otomobil markası Ferrari’nin şaha kalkmış at figürlü logosundan ve Anadolu’nun yabani atları olan, her türlü şartta hayatta kalabilen ’Yılkı’ atlarından esinlenerek ürettiği çok amaçlı tarım araçlarına koşan at figürlü logo tasarlayarak ’Yılka’ ismini verdi.

Yılmazlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve Endüstri Mühendisi Serdar Yılmaz, iş makinesi ve otomobil üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Ferrari değil Yılka

Yılmaz, çiftçilerin kullandığı ‘pat-pat’a alternatif olarak tarım aracı olarak ürettikleri ’Yılka’ sayesinde pat-pat kazalarında sık sık yaşanan ölümlerin sona ereceğini belirterek "Tarım sektöründe kullanılan pat patların yerini alacak Yılka’nın en büyük özelliği ise güvenli, orijinal arazi aracı olarak üretilmesi. Yılka ile artık pat patlarda yaşanan devrilme sonucu ölümlerin son bulacağına inanıyoruz. Çok amaçlı tarım aracı olarak tasarlanan ve öncelikli kullanım alanı taşıma" dedi.

'TASARIMI 20 YIL SÜRDÜ'

'TASARIMI 20 YIL SÜRDÜ'
Giresun’da tarım aracı üretimiyle çalışmalara başladıklarını anlatan Endüstri Mühendisi Serdar Yılmaz “Yüzde yüz yerli üretim ve tasarımın sonucu olan Yılka’nın üretim süreci 20 yıl önce başladı. İlk zamanlarda el becerilerimizle, bilek gücümüzle yaptığımız çalışmaları bugün teknolojinin de imkanlarıyla üretim bandına dönüştürdük. İlk zamanlarda pat pat tarım araçlarına alternatif üretim düşünürken bu fikrimiz daha da gelişerek bugünkü Yılka ismini verdiğimiz araca dönüştü. Bu tasarladığımız araç Türkiye’nin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu araçlar şu anda turizm sektöründe, site yerleşim alanlarında hizmet aracı olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra çiftçilerimizin bağ bahçe işlerini daha güvenli olarak görmelerini sağladı” diye konuştu.

'AMACIMIZ ELEKTRİKLİ ÜRETİME GEÇMEK'

'AMACIMIZ ELEKTRİKLİ ÜRETİME GEÇMEK'
Aracın elektrikli üretimini yapmayı amaçladıklarını da anlatan Yılmaz “Şuan AR-GE çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Yılka modelimizin benzin ve dizel seçenekleri bulunmaktadır. Ancak bizim dünyada eşi ve benzeri olmayan aracımızın elektrikli üretimini gerçekleştirmektir. Bu sayede ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak ve üretim alanı daha da genişleyecek projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Pek yakın bir zamanda Yılka’nın elektrikli motor üretimine geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Yılmazlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve Endüstri Mühendisi Serdar Yılmaz, iş makinesi ve otomobil üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

'İHRACAT İÇİN SON AŞAMADAYIZ'

'İHRACAT İÇİN SON AŞAMADAYIZ'
Yurt içinde önemli bir yer edinen Yılka’nın ihracatı için bir çok ülke ile görüşmelerin sürdüğünü ve son aşamaya gelindiğini kaydeden Yılmaz “Ülkemizde ciddi anlamda bir yer edindik. Şu aşamada marka tescilini aldık, patentini aldık. TSE'den aracımızın tip onay belgesini alıp plaka takmak suretiyle banka kanallarını açmak suretiyle çiftçimize kredi imkanı açmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede ülkemizde Yılka’nın daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz. Bunun yanında Sudan ve Kongo Halk Cumhuriyetler başta olmak üzere bir çok ülkeden talep geldi. Görüşmelerimiz sürmektedir. Yakın bir zamanda ihracatına başlamayı umut ediyoruz” bilgilerini paylaştı. KAYNAK:İHA
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ferrari Giresun

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