Fiat'tan tarihi karar! Veda etmeye hazırlanıyor

Otomotiv endüstrisi dizel otomobiller konusunda tartışmalara sahne olurken, otomotiv devi Fiat Chrysler, dizel otomobil üretiminden çekilme kararı aldı.

Financial Times'ın haberine göre Fiat Chrysler, talepte gerileme yaşandığı ve son skandallar dolayısıyla maliyetlerde görülen artış nedeniyle 2022 yılına kadar binek araçlarında dizel araçları terk etmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, 1 Haziran'da açıklanacak olan 4 yıllık plana göre İtalyan-Amerikan ortaklığındaki küresel otomotiv devinin tüm markalarında dizelden çıkacağını belirtti.

Grubun bünyesinde, Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo ve Fiat markaları bulunuyor. Markaların yöneticileri konuyla ilgili yorum yapmak istemedi.

Geçen yıl Toyota da belli bir dönemden sonra dizel model üretmeyeceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Böylelikle Fiat, Toyota'dan sonra dizel modellere veda edecek otomotiv şirketi oldu.

Kaynak: Business HT