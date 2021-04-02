FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 'Fiyatlar artacak' beklentisi ile Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü

'Fiyatlar artacak' beklentisi ile Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.04.2021 13:34 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 büyüme gösterdi.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemi ve mart ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

'Fiyatlar artacak' beklentisi ile Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü

Yayınlanan rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artışla 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.

FİYAT ARTACAK BEKLENTİSİ TALEBİ HIZLANDIRDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil, hafif ticari pazarı Mart'ta yıllık yüzde 92,8 büyüdü. ODD Koordinatörü Erce, basın toplantısında Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından fiyatların artacağına yönelik beklentilerin talebi tetiklediğine dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce toplam adette en iyi mart ayı ve otomobil adette en iyi çeyrek rakamlarına ulaşıldığı bilgisini verdi.

Otomotiv ihracatının ilk çeyrekte lideri Kocaeli olduOtomotiv ihracatının ilk çeyrekte lideri Kocaeli oldu

MARTTA ARTIŞ ORANI TÜM KATEGORİLERDE YÜZDE 90'I AŞTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 91,4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98,3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42,8 büyüdü. 10 yıllık mart ortalama satışlara göre otomobilde yüzde 49,6, hafif ticarilerde yüzde 21,8 yükseliş yaşandı.

Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!

VERGİ ORANLARI DÜŞÜK SEGMENTTEKİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

İlk çeyrekte pazarın yüzde 86,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 88 bin 244 adetle yüzde 56,4 pay, B segmenti otomobiller ise 46 bin 177 adetle yüzde 29,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,7 ile sedan otomobiller olurken, onu yüzde 34,4 ile SUV, yüzde 22,9 ile hatchback (HB) otomobiller takip etti.

Ocak-mart döneminde toplam satışlar içerisinde başı yüzde 63,4'lük payla benzinliler çekti. Onu yüzde 24,1 ile dizel, yüzde 7,9 ile hibrit, yüzde 4,3 ile otogazlı araçlar takip etti. Söz konusu dönemde sadece 312 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Yaz lastiğine ne zaman geçilecek? MASFED Başkanı Erkoç, sürüleri uyardı!Yaz lastiğine ne zaman geçilecek? MASFED Başkanı Erkoç, sürüleri uyardı!

EN YÜKSEK ARTIŞ 2000CC ÜSTÜ OTOMOBİL SATIŞLARINDA

Otomobil pazarı motor hacmine göre ilke çeyrekte 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 50 artarak pazardan yüzde 90,4 pay alırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,8 yükseldi ve yüzde 1,2'lik pazar payı elde etti.

En yüksek artış yüzde 182,3 ile 2000cc üstü otomobil satışlarında yaşandı. Bu grubun pazardan aldığı pay yüzde 0,3 oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ele alındığında van gövde tipi yüzde 77,4 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,9 payla ikinci sırada yer aldı.

(İHA)

Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme! Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!
Altın güne düşüşle başladıAltın güne düşüşle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir
Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!
Ramazan öncesi ekmeğe zam geldi!
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
Destek ödemesi bin 500 liraya çıkarıldı
Destek ödemesi bin 500 liraya çıkarıldı
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Okuyucu Yorumları 3 yorum
fiyat artacak dedik alimlar yukseldi diyor adam neguzel ozetlemis ulkenin hamsilerini
Bu fiyatları artırma piari başka bişey degi 3/5 spekülatör isi
arabamaraba almıyorum fiyatlar fahiş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz lastiğine ne zaman geçilecek? MASFED Başkanı Erkoç, sürüleri uyardı!
Yaz lastiğine ne zaman geçilecek?
Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!
Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme!
Otomotiv ihracatının ilk çeyrekte lideri Kocaeli oldu
Otomotiv ihracatında lider belli oldu!
Uzmandan açıklama geldi: ‘Çip krizi’ ikinci el araba fiyatlarını bu tarihlerde artırabilir!
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
İkinci el araba fiyatları neden artıyor? Dikkat çeken iddia: Saklıyorlar!
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Otomobil sektörünü durduran çip krizi diğer sektörlere de sıçradı!
Çip krizi diğer sektörlere de sıçradı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.