FİNANS

Ford 16 elektrikli araç modelini tanıttı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki özel "Go Electric" etkinliğinde Ford tarafından tanıtılan gelişmiş elektrikli araç ürün gamı, hem Ford hem müşteriler için yeni bir kilometre taşını temsil ediyor.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Avrupa için öngördüğü elektrikli araçlar stratejisini Ford Hybrid başlığı altında özetledi ve Amsterdam'daki özel "Go Electric" etkinliğinde 16 elektrikli araç modelinin duyurusunu yaptı.

Ford, Amsterdam'da yeni elektrikli araç ürün gamını tanıttı

Yeni Ford Kuga SUV, yarı, tam ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı seçenekleriyle sunulan ilk Ford olacak. Kuga Plug-In Hybrid, 50 kilometreyi aşan elektrik menzili ile dünyaya tanıtıldı. Tanıtılan yedi koltuklu yeni SUV modeli Ford Explorer Plug-In Hybrid 450 PS, 840 Nm tork güç ve 40 km elektrik menzili sağlıyor.
Yeni sekiz koltuklu Tourneo Custom Plug-In Hybrid, 50 kilometreye varan sıfır emisyonlu elektrik menzil hedefi ile daha temiz şehirlere destek oluyor. Yeni Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid, popüler aile otomobilleri için gücü, uyumu ve yakıt verimliliğini artırmak amacıyla gelişmiş yarı hibrit teknolojisinden yararlanıyor. Mustang modellerinden ilham alan tam elektrikli performans SUV modeli, 600 kilometrelik WLTP menziliyle 2020 yılında sunulacak. Tanıtılan yeni tam elektrikli Transit modelinin ise 2021 yılında lanse edilmesi bekleniyor. Yenilikçi Transit Smart Energy Concept, Ford’un elektrikli araçlar için bataryalı-elektrikli sürüş menzilini uzatmak amacıyla yeni yollar bulmasına yardımcı oluyor.

YARI HİBRİT,TAM HİBRİT VE ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT GÜÇ AKTARMA ORGANLARI İLE SUNULUYOR

YARI HİBRİT,TAM HİBRİT VE ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT GÜÇ AKTARMA ORGANLARI İLE SUNULUYOR
Ford Hybrid başlığı altında sunulan yeni bir model yelpazesi; yarı, tam ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organları ile Avrupalı müşteriler için yakıt verimliliğini ve sürüş deneyimini geliştiriyor. Ford’un "Go Electric" etkinliğinde tanıttığı Kuga Plug-In Hybrid, yeni Ford Kuga modelinin bir versiyonu olmanın yanı sıra Ford’un bugüne dek en ileri teknolojilere sahip elektrikli aracı, ayrıca yarı hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organları sunan ilk Ford modeli olma niteliğini taşıyor.
İlk kez dünyaya tanıtılan sekiz koltuklu yeni Tourneo Custom Plug-In Hybrid ve yedi koltuklu yeni Explorer Plug-In Hybrid SUV modelleri, tam elektrikli sürüş kabiliyetinin yanı sıra geleneksel içten yanmalı bir motorun sağladığı sürüş menzilini ve özgürlüğünü de sunuyor.
Ford'un tanıttığı yeni Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid modelleri, daha düşük karbondioksit salımı ve optimize edilmiş yakıt verimliliği ile daha uyumlu ve keyifli sürüş deneyimi için gelişmiş yarı hibrit teknolojisi sunuyor. Ford ayrıca, tam elektrikli yeni transit modelinin 2021 yılında şirketin elektrikli ticari araç yelpazesine katılacak. Elektrikli araç teknolojisini daha ileri taşımak için tasarlanan yeni model, daha temiz, daha sessiz kentlere katkıda bulunmanın yanı sıra şirketlere ve kullanıcılara daha düşük işletme maliyeti getirecek. Sürücünün, tek tek koltukların ısıtılmasını ve serinletilmesi, boş koltukların devre dışı bırakılmasını kumanda edebilmesini sağlayacak geliştirmeler planlanıyor. Mevcut hava yastığı açılma teknolojilerinden ilham alan otomatik yolcu algılama özelliği de ileride sunulacak. Ford bu yılın sonuna doğru Transit Smart Energy Concept’in rüzgar tüneli testlerinin tamamlanmasının ardından yol denemelerine başlamayı öngörüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Araç Mimarisi Proje Lideri Kilian Vas, "Bu konsepti geliştirerek enerji tasarrufu sağlayacak ve böylece müşterilerin gelecekteki elektrikli araç deneyimlerini daha da iyileştirmeye yardımcı olacak pek çok akıllı yol bulduk." ifadesini kullandı. - "Bütçeye uygun elektrikli bir versiyonu da olacak" Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, ileriye dönük, teknolojik açıdan gelişmiş ve farklı tüketicilerin değişik ihtiyaçlarına uygun kapsamlı elektrikli araç çözümlerinden yararlanan yeni Ford Hybrid araçların, elektrikli araç teknolojisini her zamankinden daha fazla sayıda sürücü için daha geçerli ve ulaşılabilir hale getireceğini belirterek, "Bugün tanıtılan modeller, akıllı bir dünya için akıllı araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün portföyü geliştirme planlarımızın sadece başlangıcını temsil ediyor. Fiesta’dan Transit’e kadar tanıttığımız her yeni aracın Avrupa’daki müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun elektrikli bir versiyonu da olacak." ifadelerini kullandı.
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ford Go Electric Amsterdam

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