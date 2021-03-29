FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Ford Otosan mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretim durduruyor

Ford Otosan mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretim durduruyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 29.03.2021 09:55 | Son Güncelleme

Bütün dünyada otomotiv sektörünün üretim durdurmasına neden olan mikroçip tedarik sorunu Ford Otosan'ı da vurdu. Ford Otosan tarafından KAP'a yapılan açıklamada, 3 Nisan ile 9 Nisan arasında üretime 6 gün ara verileceği ifade edildi.

Ford Otosan mikroçip tedarik sorunu nedeniyle üretim durduruyor

Dünya devi otomotiv şirketleri mikroçip tedarik sorunundan dolayı bir bir üretim durdurma kararı alırken, benzer bir açıklama da Ford Otosan'dan geldi. Ford Otosan, söz konusu üretim kısıtlamasının 2021 üretim ve satış adet tahminlerini etkilemeyeceğini açıkladı.

FORD OTOSAN'DAN ÜRETİM DURDURMA KARARI

Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.

Borsa İstanbul'da açığa satış bugün de uygulanacak! Açığa satış emri nedir?Borsa İstanbul'da açığa satış bugün de uygulanacak! Açığa satış emri nedir?

Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu oldu!120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu oldu!
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Suçlamayı gururuna yediremedi intihar etti
Korkunç olay! Suçlamayı gururuna yediremedi intihar etti
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi kurtarıldı
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Altın güne yükselişle başladı
Altın güne yükselişle başladı
Türkler yemiyor, Uzak Doğulular hayran kalıyor! Getirisi dudak uçuklatıyor
Türkler yemiyor, Uzak Doğulular hayran kalıyor! Getirisi dudak uçuklatıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Elektrikli ve hibrit sayısı ikiye katlandı
Elektrikli ve hibrit sayısı ikiye katlandı
Otopark yönetmeliğinde yeni dönem başladı: 120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu!
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu oldu!
Yerli otomobil TOGG için kritik tarih!
Yerli otomobil TOGG için kritik tarih!
Şubatta trafiğe kayıtlı araç sayısında dikkat çeken artış!
Dikkat çeken artış
44 bin liraya aldığı otobüsten kendine nostaljik karavan yapıyor!
Karavan alamayınca otobüsü karavana çevirdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.