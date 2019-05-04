FİNANS

Geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

ODD merakla beklenen Nisan ayı raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre ülkemizdeki otomobil pazarında işler pek de yolunda gitmiyor. Uzun bir süredir sürekli daralma içerisinde olan otomobil pazarı, Nisan ayında da kan kaybetmeye devam etti.

Geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları

ODD tarafından paylaşılan verilere göre 2019 Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 56 oranında azaldı.

“2019 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 30.971 adet oldu. 71.126 adet olan 2018 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %56,46 oranında azaldı.

2019 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %55,69 azaldı ve 24.416 adet oldu. Geçen sene 55.108 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Nisan ayına göre %59,08 azaldı ve 6.555 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.018 adet satış yaşanmıştı.”
Görünen o ki pazardaki daralma hız kesmeden devam ediyor. Peki Nisan ayında en çok satan otomobil markaları hangileri oldu?

ODD verilerine göre en çok satan otomobil markaları sıralamasında önemli bir değişiklik olmadı. Listenin zirvesinde geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Nisan ayında da Fiat yer aldı. İşte en çok satan markalar.

10) Nissan
Otomobil Satış Adedi: 887
Hafif Ticari Satış Adedi: 135
Toplam Satış Adedi: 1022

9) Opel
Otomobil Satış Adedi: 1055
Hafif Ticari Satış Adedi: 112
Toplam Satış Adedi:1167

8) Honda
Otomobil Satış Adedi: 1519
Hafif Ticari Satış Adedi: 0
Toplam Satış Adedi: 1519

7) Hyundai
Otomobil Satış Adedi: 1592
Hafif Ticari Satış Adedi: 109
Toplam Satış Adedi: 1701

6) Toyota
Otomobil Satış Adedi: 1884
Hafif Ticari Satış Adedi: 65
Toplam Satış Adedi: 1949

5) Peugeot
Otomobil Satış Adedi: 1627
Hafif Ticari Satış Adedi: 431
Toplam Satış Adedi: 2058

4) Volkswagen
Otomobil Satış Adedi: 2319
Hafif Ticari Satış Adedi: 633
Toplam Satış Adedi: 2962
3) Ford
Otomobil Satış Adedi: 909
Hafif Ticari Satış Adedi: 2321
Toplam Satış Adedi: 3230

2) Renault
Otomobil Satış Adedi: 3148
Hafif Ticari Satış Adedi: 304
Toplam Satış Adedi: 3452

1) Fiat
Otomobil Satış Adedi: 3994
Hafif Ticari Satış Adedi: 1088
Toplam Satış Adedi: 5082

Oppo AX7 inceleme! Büyük ekran ve 3D kavisli arka tasarım!

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
İşte geçtiğimiz ay en fazla satan otomobiller!İşte geçtiğimiz ay en fazla satan otomobiller!
En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ODD otomobil en çok satan otomobil

En Çok Okunan Haberler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

'Atak-2' vitrine çıktı

'Atak-2' vitrine çıktı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geçtiğimiz ayın en çok satan otomobilleri

İşte geçtiğimiz ay en fazla satan otomobiller!

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Türkiye onu seçti...

Trafik yoğunluğuna 'düşük emisyon alanı' önlemi

Trafikte yeni dönem!

"Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık"

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

"Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık"

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Otomobilinizi satarken bu tuzağa düşmeyin

Otomobilinizi satarken bu tuzağa düşmeyin

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.