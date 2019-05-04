Geçtiğimiz ay en çok satan otomobil markaları

ODD tarafından paylaşılan verilere göre 2019 Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 56 oranında azaldı.

“2019 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 30.971 adet oldu. 71.126 adet olan 2018 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %56,46 oranında azaldı.

2019 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %55,69 azaldı ve 24.416 adet oldu. Geçen sene 55.108 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Nisan ayına göre %59,08 azaldı ve 6.555 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.018 adet satış yaşanmıştı.”

Görünen o ki pazardaki daralma hız kesmeden devam ediyor. Peki Nisan ayında en çok satan otomobil markaları hangileri oldu?

ODD verilerine göre en çok satan otomobil markaları sıralamasında önemli bir değişiklik olmadı. Listenin zirvesinde geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Nisan ayında da Fiat yer aldı. İşte en çok satan markalar.

10) Nissan

Otomobil Satış Adedi: 887

Hafif Ticari Satış Adedi: 135

Toplam Satış Adedi: 1022