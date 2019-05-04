FİNANS

Geçtiğimiz ayın en çok satan otomobilleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Son dönemde otomobil sektöründe yaşanan daralma geçtiğimiz Nisan ayında da devam etti. Türkiye’de ki sıfır otomobil satışlarının düşmesi, Honda gibi dev isimlerin ülkemizdeki yatırımlarını kesme kararıyla sonuçlanmıştı. Görünen o ki durum böyle devam ederse, önümüzdeki günlerde otomobil sektörünü daha da zor günler bekliyor.

Geçtiğimiz ayın en çok satan otomobilleri

ODD tarafından açıklanan verilere baktığımız zaman, satışlarda genel bir düşme eğiliminin olduğunu görüyoruz. Önceki ayla kıyaslandığında bile satışlarda önemli düşüş söz konusu. Gerçi Mart ayında ÖTV indiriminin biteceği korkusu, bazı alıcıları erken davranmaya yönlendirmişti. Fakat ÖTV indirimi Haziran ayının sonuna kadar uzatıldığı için bazı alıcılar sıfır otomobil alma planlarını erteledi.

Muhtemelen Haziran ayında ÖTV indiriminin bitecek olması satışların artmasına neden olacaktır.

Peki geçtiğimiz ay en çok satan otomobiller hangileri oldu? Bu yazımızda Nisan ayında en çok satan otomobil modelleri listemiz ile karşınızdayız.

Listeye geçmeden önce bir ipucu verelim. Genel eğilim olarak sürpriz yapan bir model bulunmuyor. Yani en çok satan otomobiller listesi, geçtiğimiz aylardaki ile büyük benzerlikler içeriyor diyebiliriz. Fakat hemen hemen tüm modellerin satışında önemli bir düşüş olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

10) Opel Astra
Satış Adedi: 415

9) Volkswagen Golf
Satış Adedi: 503

8) Peugeot 301
Satış Adedi: 571

7) Ford Focus
Satış Adedi: 605

6) Volkswagen Passat
Satış Adedi: 609

5) Renault Megane
Satış Adedi: 1277

4) Honda Civic
Satış Adedi: 1346

3) Renault Clio
Satış Adedi: 1438

2) Toyota Corolla
Satış Adedi: 1500

1) Fiat Egea
Satış Adedi: 3830

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Anahtar Kelimeler:
Honda otomobil araba

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