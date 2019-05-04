Geçtiğimiz ayın en çok satan otomobilleri

ODD tarafından açıklanan verilere baktığımız zaman, satışlarda genel bir düşme eğiliminin olduğunu görüyoruz. Önceki ayla kıyaslandığında bile satışlarda önemli düşüş söz konusu. Gerçi Mart ayında ÖTV indiriminin biteceği korkusu, bazı alıcıları erken davranmaya yönlendirmişti. Fakat ÖTV indirimi Haziran ayının sonuna kadar uzatıldığı için bazı alıcılar sıfır otomobil alma planlarını erteledi.

Muhtemelen Haziran ayında ÖTV indiriminin bitecek olması satışların artmasına neden olacaktır.

Peki geçtiğimiz ay en çok satan otomobiller hangileri oldu? Bu yazımızda Nisan ayında en çok satan otomobil modelleri listemiz ile karşınızdayız.

Listeye geçmeden önce bir ipucu verelim. Genel eğilim olarak sürpriz yapan bir model bulunmuyor. Yani en çok satan otomobiller listesi, geçtiğimiz aylardaki ile büyük benzerlikler içeriyor diyebiliriz. Fakat hemen hemen tüm modellerin satışında önemli bir düşüş olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

10) Opel Astra

Satış Adedi: 415

9) Volkswagen Golf

Satış Adedi: 503