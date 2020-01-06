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  4. Gördüğü fotoğraftan esinlendi! Kendi yerli otomobilini üretiyor

Gördüğü fotoğraftan esinlendi! Kendi yerli otomobilini üretiyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı projesi ile kendi yerli elektrikli otomobilini geliştiriyor.

Sivas'ta kent merkezinde asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, internetten gördüğü bir otomobilin fotoğrafından esinlenerek kendi yerli elektrikli otomobilini yapmaya karar verdi. Önce yapacağı otomobilin tasarımını çizen Yılmaz, yaklaşık 1 yıldır projesinin üzerinde çalışarak otomobilin yüzde 50'lik kısmını tamamlamayı başardı. Yılmaz 1 yıl sonra, hem benzin hem de elektrik ile çalışacak olan 80 beygirlik otomobili tamamlamayı planlıyor.

1 yıldır üzerinde çalıştığı proje ile kendi yerli elektrikli otomobilini geliştiriyor

Murat Yılmaz, yaptığı aracın fotoğrafını İnternet'te gördüğünü belirterek, “Bu aracı daha öncesinde İnternet'te gördüm. Çok beğendim. Aynısı yapabilir miyim diyerek kendimle istişarede bulundum. İşe koyuldum ve yapmaya karar verdim.
Bir yıldır üzerinde çalışıyorum. Boş kaldığım zamanlarımda araç üzerinde çalışıyorum. Benim işim bu değil hobi amaçlı yapıyorum. Araç elektrikli ve 80 beygir gücünde olacak.
Benzinli, su soğutmalı, 4 silindir motorlu bir araçtır. Elektrik dinamosunu jantın içine yerleştireceğim. 10 KW fırçasız motor ile hareket aldığı halde diğer taraftan da 80 beygir 4 silindirli su soğutmalı motorla hareket alacak.
Arkadan itişi benzinli motor ile hareket almakla kalmayıp alternatör den aldığı 12 voltu invert edip aküleri şarj edecek” dedi.
Yılmaz, yaptığı aracı bir yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediğini ifade ederek, “Aracın fazla bir maliyeti yok. Tabi kendim yaptığım için maliyeti yok.
Daha sonrasında araca macun çekerek siyah metalik boya ile boyayacağım. Far çerçevelerini 3D’de çizip o şekilde yapmayı planlıyorum.
Aracın fark aksamını şimdilik prova amaçlı yaptım. Onun haricinde 3D yazcı da çizip o şekilde yapacağım. Bitmesi 1 yıl sürer” şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
sivas proje yerli otomobil

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