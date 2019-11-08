Sakarya'dan 10 ayda 148 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmaların bulunduğu Sakarya, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 4 milyar 226 milyon 327 bin dolarlık ihracat payıyla ülke ekonomisine güç katmayı sürdürdü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada yer alan Sakarya, ekim ayı ihracatını bir önceki aya göre yüzde 26 artırarak 493 milyon 505 bin dolara çıkardı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamullerinin yanı sıra diğer sektörlerde yurt dışına satış yaparak Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı sağladı.

Yılın 10 ayında toplam 148 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan kent, ülke ekonomisine 4 milyar 226 milyon 327 bin dolar döviz kazandırdı.

EN FAZLA İHRACAT 'OTOMOTİV'DE

Kentin ihracatında başı çeken otomotiv sektörü, yüzde 91,2 ile zirvede yer aldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 858 milyon 287 bin dolarlık ihracata imza attı.