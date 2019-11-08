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Sakarya'dan 10 ayda 148 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında bulunan Sakarya'dan ocak-ekim döneminde 4 milyar 226 milyon 327 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya'dan 10 ayda 148 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmaların bulunduğu Sakarya, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 4 milyar 226 milyon 327 bin dolarlık ihracat payıyla ülke ekonomisine güç katmayı sürdürdü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada yer alan Sakarya, ekim ayı ihracatını bir önceki aya göre yüzde 26 artırarak 493 milyon 505 bin dolara çıkardı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamullerinin yanı sıra diğer sektörlerde yurt dışına satış yaparak Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı sağladı.

Yılın 10 ayında toplam 148 ülke ve 11 serbest bölgeye satış yapan kent, ülke ekonomisine 4 milyar 226 milyon 327 bin dolar döviz kazandırdı.

EN FAZLA İHRACAT 'OTOMOTİV'DE

Kentin ihracatında başı çeken otomotiv sektörü, yüzde 91,2 ile zirvede yer aldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, söz konusu dönemde 3 milyar 858 milyon 287 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 61 milyon 74 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 49 milyon 692 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 41 milyon 319 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 37 milyon 561 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 118,49 oranı ile "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 92,43 oranı ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'TA

Bu yıl ocak-ekim döneminde en çok ihracat 463 milyon 555 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 408 milyon 731 bin dolarlık ihracat payıyla Fransa olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri sırayla 318 milyon 886 bin dolarla Almanya, 316 milyon 963 bin dolarla İspanya ve 280 milyon 622 bin dolarla İsrail izledi.

Bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke, yüzde 94,22 artışla İsrail olarak kayıtlara geçti.

Kentten ocak-ekim döneminde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle:

Ülke (Bin dolar) Birleşik Krallık 463,555 Fransa 408,731 Almanya 318,886 İspanya 316,963 İsrail 280,622 Polonya 270,699 ABD 268,050 İtalya 264,497 İsveç 207,816 Rusya 164,521

KAYNAK:AA

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