Sakarya'dan 11 ayda 4,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19'unun yapıldığı Sakarya'dan ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen toplam 221 bin 401 araçlık dış satımdan, ülke ekonomisine 4 milyar 288 milyon 504 bin dolarlık katkı sağlandı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle birçok sektörün katkısıyla 153 ülke ve 12 serbest bölgeye toplam 4 milyar 695 milyon 479 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Sakarya'da ocak-kasım döneminde 230 bin 14 otomobil, 156 kamyonet, 657 midibüs, 690 otobüs ve 20 bin 889 traktör olmak üzere 252 bin 406 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,8'inin yapıldığı kentte, günde 765 araç banttan indirilerek, 670'i yurt dışına satıldı.

Yılın 11 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 87,7'sine denk gelen 221 bin 401'i ihraç edilerek, ülkeye 4 milyar 288 milyon 504 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19 olarak gerçekleşti.