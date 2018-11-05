FİNANS

Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

Otomotiv sektörü, hükümetin ÖTV ve KDV desteğiyle nefes almasıyla birlikte bu sefer de stoklarda biriken araçlar sorun olmaya başladı.

Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!

Türkiye'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık'a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla'daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan fotoğraflandı.

Bu araçları çekseler bile satamayacaklarını belirten yetkililer, bakanlıktan dış ticaret dengelerinin bozulmaması adına ithalatın 30 Haziran’a kadar yapılabilmesi için izin istiyor.

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SIRA FAİZLERDE

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, “Bizler istikrarımızı koruyarak önümüzdeki yılda yüzde 25 seviyesindeki satın alma payımızı sürdürmek istiyoruz. Bankalar ve kiralama sektörü temsilcileri şeffaf bir iş birliği çerçevesinde ilerlemeli ve geçici sıkıntıları birlikte aşmalıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gümrük otomobil ÖTV

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
daha beter olsunlar 57.00 tl ye satılan arabayı 120 130 istiyolardı ne güzel beklesin gümrükte
Herkesin derdi para mal mülk :)) Ne güzel dünya. Olsun. Ölene kadar vıcık vıcık yaşayalım. Sonra bizide vıcık vıcık edecekler. Her sorun sorunu doğurur. Çözüm sadece imanda dır ! Anlayan kalmasa da böyle.
araçlar madem bekliyo boştan yere , hükümet olarak kaldırırsın vergiyi herkes araba sahibi olsun diye , firmalarda karını düşürür alımlarda kolaylık sağlar , bak nasıl eriyo o stok arabalar
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