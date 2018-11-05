Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!

Türkiye'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık'a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla'daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan fotoğraflandı.
Bu araçları çekseler bile satamayacaklarını belirten yetkililer, bakanlıktan dış ticaret dengelerinin bozulmaması adına ithalatın 30 Haziran’a kadar yapılabilmesi için izin istiyor.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, “Bizler istikrarımızı koruyarak önümüzdeki yılda yüzde 25 seviyesindeki satın alma payımızı sürdürmek istiyoruz. Bankalar ve kiralama sektörü temsilcileri şeffaf bir iş birliği çerçevesinde ilerlemeli ve geçici sıkıntıları birlikte aşmalıdır” dedi.
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