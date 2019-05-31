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Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 31.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

Hibrit ve elektrikli otomobiller, Türkiye’de hızla sayılarını artıyor. 2017 yılında trafiğe kayıtlı hibrit ve elektrikli otomobil sayısı bin 685 iken, 2019 yılı Nisan itibariyle bu sayı 8 bine yaklaşmış durumda.

Hibrit ve elektrikli otomobiller trafikte yoğunlaşıyor

Hibrit ve elektrikli otomobiller, Türkiye’de görünürlüğünü artırıyor. Her geçen gün sayısını artıran bu otomobiller, trafikte sıkça yol almaya başladı. 2017-2019 dönemlerinde Türkiye elektrikli ve hibrit otomobil sayılarındaki artışlar yüzde 300’lere dayandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları’ istatistiklerine göre Türkiye’de hibrit otomobil sayısı 2017 yılında bin 685 iken 2018 yılında yüzde 218 artarak 5 bin 367 oldu. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı 2019 yılında ise yüzde 47 artarak 7 bin 903 olduğu görüldü. Verilere göre yakıt türü bilinmeyen 38 bini aşkın otomobilden de bu kategoriye ekleme olabileceği varsayılırsa, rakam 10 bine göz kırpıyor.

Türkiye’de toplamda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 12 milyon 475 bin 682 iken bunların 3 milyon 81 bin 42’si benzinli, 4 milyon 638 bin 810’u dizel, 4 milyon 708 bin 815’i LPG’li, 7 bin 903 elektrikli ve hibrit otomobil bunların yanısıra yakıt türü bilinmeyen araçların sayısının 38 bin 512 olduğu görüldü.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hibrit ve elektrikli otomobiller Türkiye İstatistik Kurumu

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