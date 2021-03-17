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Honda'dan flaş karar, üretimi durdurdu!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.03.2021 10:04 | Son Güncelleme

Honda Motor Co tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle ABD ve Kanada'daki otomobil fabrikalarında üretimi bir hafta durdurmak zorunda kalacak.

Honda'dan flaş karar, üretimi durdurdu!

Honda Motor Co tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle ABD ve Kanada'daki otomobil fabrikalarında üretimi bir hafta durdurmak zorunda kalacak.

Japon otomobil üreticisi, "COVID-19'un etkileri, bazı limanlardaki yoğunluk, mikroçip darlığı ve geçtiğimiz birkaç hafta yaşanan sert kış koşulları" gibi unsurların etkisini dile getirerek, bu sorunlar gelecek hatfa ABD ve Kanada fabrikalarının tümünde bazı üretim kesintilerine neden olacak açıklamasında bulundu.

HONDA: 'ABD VE KANADA'DAKİ FABRİKALARIMIZ ETKİLENECEK'

Honda, "Bir nevi, ABD ve Kanada'daki tüm otomobil fabrikalarımız etkilenecek" diye belirtti.

Honda, üretimin durdurulmasından etkilenecek araç sayısını belirtmezken, "satın alma ve üretim takımları durumun etkisini azaltmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Şirket, üretimin askıya alındığı dönemde Honda çalışanları için "kesintilerden etkilenen fabrikalarda çalışma fırsatları devam edecek" açıklamasında bulundu.

(Reuters)

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