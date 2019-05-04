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Honda Türkiye’ye çifte ödül

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey Ödül Töreni’nde 'motosiklet' kategorisinde ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka’ Honda Motosiklet Türkiye seçildi. Honda Türkiye Otomobil ise kategorisinde ilk 3 marka arasında yer aldı.

Honda Türkiye’ye çifte ödül

Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliği ile 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey 2019 ödülleri sahiplerini buldu. 1 Mart 2018 - 1 Mart 2019 tarihleri arasında Social Media Awards Turkey 2019’da SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında Motosiklet kategorisinde ‘Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka’ ödülünü Honda Motosiklet Türkiye alırken, Honda Otomobil Türkiye de otomobil kategorisindeki ilk 3 markadan biri oldu.

Honda Türkiye, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde, hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile jürinin dikkatini çekerek 'motosiklet' ve 'otomobil' kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

Ödül törenine katılan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, hem motosiklet kategorisinde hem de otomobil kategorisinde ödül almaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Sosyal medya kanallarımızda her zaman yenilikçi, dinamik, özgün ve üretici içerikler oluşturarak kullanıcılarımız ile interaktif iletişimde olduk. Sosyal medya kanallarımız, tüketicilerimizle iletişimimiz için bayilerimiz kadar önemli iletişim araçlarımız. Bu nedenle bu alanlarda yaptığımız çalışmaların bu ödüller ile takdir edilmesinden gurur duyduk. Nitelikli ve bilgilendirici içeriklerimiz ile bundan sonra da dijital alanda aktif olarak paylaşımlarımıza devam edecek olan bu kanallarımız üzerinden Hondaseverlerle iletişimde olmayı sürdüreceğiz. Dijital iletişim sürecini beraber yönettiğimiz Buzz Interaction’a ve sosyal medya kanallarında Honda Türkiye hesaplarını takip ederek bize destek veren herkese ödülümüz için teşekkür ederiz" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Honda Honda Türkiye otomobil motosiklet

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