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Hurda araç indirimi resmen başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

Hurda araç teslimi sonrası alınacak yeni araçta terkin edilecek ÖTV en çok 10,000 TL olacak.

Hurda araç indirimi resmen başladı

Tescili silinerek hurdaya çıkarılan veya belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçların teslimi sonrası alınacak aynı cins ve tip aracın terkin edilecek ÖTV tutarı en çok 10,000 TL olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, yeni aracın ÖTV matrahı; 46,000 TL'yi aşmayanları için 10,000 TL, bu tutarı aşıp 80,000 TL'yi aşmayanlar için 8,000 TL, 80,000 TL'yi de aşanlar için 3,000 TL terkin edilecek.

Karar hükmü, 23 Mart'tan itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden bugün itibarıyla iktisap edilecek araçlara uygulanacak.

Kararla ayrıca konutlarda KDV oranını yüzde 8 ve yüzde 1'e düşüren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 3. maddesi kapsamına, "bina veya bağımsız bölüm şeklinde işyerleri" de eklendi.

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hurda araç ÖTV

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bütün bayiler topladı hurda araçları 2 bnliraya aldı vatandaştan 8 bin tl cebe indirecekler
80000 i aşmayan kaç araba kaldı yada 47000 TL lik araba var mı bir de sıfır olacak ya bunlar yine patladı sözde bütün alımlarda 10000 TL indirim olacaktı kandırın milleti nasılsa koyun sürüsü var karşıda
@mtngl27 ötv matrahından bahsediyor araçın fiyatından değil oda ortalama 100 bin tl ye kadar araçlar eder en alt sınır
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