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Hurda araçlarda ÖTV indirimi 15 bin liraya çıkarıldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören yasa yayımlandı.

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 15 bin liraya çıkarıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanunda, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

Buna göre, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında şöyle denildi:

"MADDE 19 – 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan '10.000 Türk lirasını' ibaresi '15.000 Türk lirasını' şeklinde değiştirilmiştir."

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hurda araçlar ÖTV indirimi

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