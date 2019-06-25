İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

İcraburada.com internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Maserati marka Quattroporte 2014 model otomobil, İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından 3 Temmuz günü saat 11.30’da Çekmeköy’de satışa çıkacak. Aracın yakıt tipi dizel olup vites tipinin otomatik, renginin ise gri olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, “Geçtiğimiz günlerde Porsche marka araç yine aynı fiyata ihaleye çıkmıştı. Bu defa 600 bin TL değerindeki Maserati marka aracı 300 bin TL’ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını görüyoruz. Araçlar icra ihalelerinde piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkıyor. Bu da ihalelere katılım ve ilgiyi hayli arttırıyor özellikle 2. el araç almak isteyenlerin bu tarz ihalelere katılarak daha uygun fiyata daha güvenilir araçlar alabilme fırsatı bulacaklarını söyleyebiliriz. Alıcıların icradan alınan araçların tüm bilgilerine doğru bir şekilde ihaleye çıkmadan önce ulaştığını görebiliyoruz” dedi.

Caner Çakı, icradan araç almak isteyenler için her keseye uygun bir araç bulunduğunu belirterek, “ihaleye katılarak araba almak isteyenler öncelikle bütçelerini belirleyecekler ve nasıl bir araç alacaklarına karar verecekler. Özellikle bize gelip konu ile başvuru yapanlara biz her konuda yardımcı oluyoruz ve bütün süreç hakkında kendilerine bilgi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:DHA



