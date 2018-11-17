İkinci Ar-Ge merkezini kuruyor

Dünyanın en büyük otomobil pazarı konumunda olan Çin, tüm Avrupalı otomotiv devleri gibi Alman otomotiv endüstrisinin önde gelen şirketlerinden Daimler AG için de büyük bir öneme sahip. Şirket bu kapsamda burada sattığı Mercedes-Benz modellerinin pazar şartlarına uygun olarak yerelleştirme sürecini hızlandırmak için Çin’in başkenti Pekin’e ikinci bir Araştırma Geliştirme Merkezi açmaya karar verdi. 160 milyon dolar yatırım yapılacak olan yeni Ar-Ge merkezi yaklaşık 600 çalışanı ile 2020 yılında faaliyete geçecek. Şirketin yeni Ar-Ge merkezinin Daimler’in Pekin’de yer alan motor ve araç montaj tesisine yakın bir konumda inşa edilmesi planlanıyor.

Daimler AG Çin’deki ilk Ar-Ge merkezini 2014 yılında kurmuştu!

Halihazırdaki Pekin’deki Ar-Ge merkezinde 1000 kişiyi istihdam elden Daimler AG, Çin’li otomobil üreticisi BAIC Motor ile kurduğu Beijing Benz ortaklığı sayesinde bölgede yaklaşık 10.500 kişiye istihdam sağlayarak yılda 430.000 otomobil üretiyor. Bölgedeki ucuz iş gücünden yararlanan şirket lojistik masraflarından da kaçınarak pazarın ihtiyaçlarını daha ucuza ve yerinde karşılıyor. Öte yandan bu yılın başlarında ortak açıklama yapan BAIC Motor ve Mercedes-Benz Pekin’de ikinci bir otomobil fabrikası inşaatına başlanacağını duyurdu.