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İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Konya’da ekspertiz uzmanları, bedelli askerlik, bayram ve yaz tatili nedeniyle ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini belirterek, araç alırken yapılacak en küçük hatanın büyük zararlara neden olabileceği konusunda vatandaşları ekspertiz raporu almaları konusunda uyardı.

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

Bedelli askerlik, yaz tatili ve yaklaşan Kurban bayramı sebebiyle ikinci el araç piyasasında hareketlenme başladı. Konyaserpauto ekspertiz uzmanlarından Arslan Ateş, ikinci el araç alacak olan vatandaşların nelere dikkat etmeleri ve araçlarını mutlaka ekspertize götürmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

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İkinci el otomobil piyasasında Türkiye’de çok fazla hilelerin döndüğünü ifade eden Ekspertiz Uzmanı Arslan Ateş, “Bu hileler ve gizli kalan kusurlar daha sonra aracı satın alan alıcıyı mağdur etmektedir. Oto ekspertiz alıcı ve satıcı arasında bu kusurları tarafsız bir şekilde belirleyen ve bunları raporlayan yüklenici kurum görevini görmektedir. Çoğu zaman aracı satan kişilerde araç hakkında detaylı bilgiye sahip olmuyor. Bu nedenle alıcıya gerekli bilgileri aktaramıyor. Diğer bir istisna ise otomobil piyasasında yer alan otomobil simsarları... Satın alacağınız aracı böyle kişilerden de alabiliyor olabilirsiniz. Bu durumda aracı satın aldıktan sonra çok büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bazıları ve herkesin bildiği kilometre düşürme, motor sorunu, turbo sorunu, klima sorunu, elektrik aksamı sorunları, boya, kaporta işlem görmesi gibi hatalardır. Bunların hemen hemen birçoğu ile karşılaştığınızda aracın marka modeline ve arıza türüne göre onarılması 500 TL ile 10 bin lira arasında değişiklik göstermektedir. Örnek vermemiz gerekirse 20 bin liraya satın aldığınız bir otomatik şanzımanlı aracın şanzımanında problem olduğunda ortalama tamir masrafı 2 bin lira tutacaktır. Bu da araç fiyatının yüzde 10'u yapmaktadır. Bu tür olaylarla karşılaşmamak için ve paranız zamanınız ve sevdikleriniz için lütfen güvenilir bir kurumda oto ekspertiz yaptırın" dedi.

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"Aracı satın almadan önce mutlaka ekspertize götürün"

Kusurlu bir araç satın alındığında şüphesiz masraflarla karşılaşılacağını hatırlatan Ateş, “Aracı satın aldıktan hemen sonra aracınızı güvendiğiniz bir yetkili servisine götürün. Araç alırken siz ekspertiz yaptırmamış olabilirsiniz ama sizden alacak kişi ekspertiz yaptıracaktır. Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için mutlaka aracı satın almadan hemen önce ekspertize götürün. Araçlarınızı bize de gönül rahatlığıyla getirebilirsiniz. Uzman kadromuz ve ithal son sistem ekipmanlarımızla hizmet vermekteyiz. Bize gelirseniz bu işteki hizmetimizi, kalitemizi ve farkımızı görmüş olursunuz. Son sistem geniş makine parkurumuz, alanında sertifikalı uzman kadromuz, geniş ve ferah çalışma sahamız ile müşteri bekleme yaşam alanı, hızlı ve zamanın da güvenilir tarafsız bir şekilde siz değerli müşterilerimize en kaliteli ve doğru oto ekspertiz hizmetini sunuyoruz. İkinci el araç alım ve satım işlemleri sırasında herkes nasıl bir araç aldığından emin olmak ve alacağı aracı ekspertiz yaptırmak ister. Ancak günümüzde bu işlem 1-2 saat gibi uzun zaman aldığı ve bazı servislerin randevusuz oto ekspertiz işlemi yapmamaları, yapılsa dahi bir belge veya rapor vermemeleri, ölçümleri her hangi bir makine kullanmadan sanayideki gibi görsel olarak yapmaları, motor performans ölçümü, fren testi süspansiyon (amortisör) testi, yanal kayma (dingiller arası mesafe) testi yapmamalarına rağmen çok yüksek ücret talep etmektedirler. Biz oto ekspertiz merkezimizde sadece araç ekspertizi check-up hizmeti vererek, kısa zamanda aracınızı ekspertiz ediyoruz. Tamamen bilgisayarlardan çıkan sonuçları bir dosya halinde size rapor ediyoruz. Aracınızı tanıyarak güvenli bir sürüş ve değerin de yatırım yapmanıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu. İHA

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