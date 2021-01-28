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İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Fiyatlar yükselir mi? Şimdi araba alınır mı 2021? İkinci el araç piyasasında son durum

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.01.2021 11:50 | Son Güncelleme

Araba sahibi olmak isteyenler tarafından ikinci el araba fiyatları düşüyor mu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar şimdi araba alınır mı sorusunun yanıtını da merak ediyor. Son olarak MASFED Genel Başkanı Erkoç konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erkoç, "Tüm olumsuzluklara rağmen 2020'de ikinci el araç piyasası büyüdü." dedi. Peki, ikinci el araba fiyatları düştü mü? Fiyatlar yükselecek mi? İşte 2021 ikinci el araç piyasasında son durum

Koronavirüs salgını sürecinde talebin artması ve sıfır araç üretiminin durmasıyla beraber ikinci el araba fiyatları ciddi anlamda yükselmişti. Güncel olarak sıfır araç üretiminin yeniden artması ve pandeminin gidişatına dair önemli gelişmelerin olması sebebiyle vatandaşlar ikinci el araba fiyatları düşüyor mu sorusunun yanıtını araştırıyor. Şu an için sektörde bir durgunluğun olduğuna dair haberler geliyor. Peki, ikinci el araba piyasasında son durum ne? İkinci el araç fiyatları ne olacak? AA'nın haberine göre MASFED Genel Başkanı Erkoç, "Tüm olumsuzluklara rağmen 2020'de ikinci el araç piyasası büyüdü." dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de ikinci el araç satışları, toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı 2020 yılında son 5 senenin en yüksek rakamına ulaştı. MASFED (Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu) Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgili AA muhabirine önemli açıklamalar yaptı. İkinci el araç piyasası ile ilgili olarak tüm olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yıl büyümenin devam ettiğini söyledi. Erkoç, 2019 yılında 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devrinin yapıldığını, bu sayısının geçtiğimiz yıl 9,2 milyona yükseldiğini aktardı. Erkoç, bu rakamın 2018 yılında 7,7 milyon, 2017 yılında 7,5 milyon ve 2016 yılında da 6,7 milyon olduğuna vurgu yaptı.

2020 yılında ikinci el araç piyasasında satışların ekim ayına kadar arttığını fakat sonrasında bir durgunluğun yaşanmaya başladığını aktaran Erkoç, 2020 yılının Aralık ayında bir önceki senenin aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğünü belirtti. Konuyla ilgili olarak Erkoç, pandemi nedeniyle bireysel araç kullanımına yönelim olması ve sıfır araç pazarında durgunluk yaşanması nedeniyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talebin arttığını söyledi.

Bu sayede 5 sene boyunca sektörün büyümeye devam ettiğini dile getiren Erkoç, ekim ayından beri ikinci el araç pazarında büyük bir durgunluğun yaşandığını aktardı. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olacak şekilde toplam 544 bin 583 aracın el değiştirdiğini belirtti. Bir önceki sene ise aynı dönemde bu rakamın 1 milyon 22 bin 892 olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla 2016 yılından beri tüm ayların en düşük satışının 2020 yılının Aralık ayında olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

ikinci el araç piyasası

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Vatandaşlar şu an için fiyatların düşüp düşmediğini merak ediyor. Piyasada yaşanan durgunluk sebebiyle fiyatların gerilediğine dikkat çeken Erkoç, ikinci el araba fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüşün yaşandığını belirtti.

Aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşme süreci ile ötelenen ikinci el talebinin artacağını belirten Erkoç, aralık ayında satışlarda gerçekleşen ciddi düşüşün potansiyel alıcıların beklemede olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcıların harekete geçeceğini söyleyen Erkoç, talebin artmasının araç fiyatlarına yansıyacağını aktardı.

Pandeminin nasıl seyredeceği öngörülemediğinden dolayı tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedariğinde yaşanabilecek sıkıntıların ikinci el araç fiyatları üzerinde etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Erkoç, 2021 senesinde de ikinci el araç sektörünün büyümeye devam edeceği yönünde beklentilerinin olduğunu belirtti.

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ŞİMDİ ARABA ALINIR MI?

Araç satın almak isteyen vatandaşlar bunun için doğru zamanın ne zaman olduğunu da merak ediyor. Bu noktada uzmanların açıklamaları büyük bir önem taşıyor. Erkoç, yaptığı açıklamada araç almak isteyen vatandaşların fiyatlardaki düşüşün yaşandığı bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirebileceklerini söyledi. Şu an araç almak için doğru bir zamanda olunduğunu ekledi.

Daha önce de özellikle fiyatlardaki düşüşün ciddi anlamda hissedildiği Aralık ayında konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan Erkoç, o dönem de araç satın almak isteyenler için açıklamalarında "Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız." ifadelerini kullanmıştı. Erkoç, salgının etkisiyle üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda da değişkenlik görülebileceğini anlatmıştı.

ikinci el araba fiyatları

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Geçtiğimiz günlerde İHA'ya konuşan Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, iki aydır iş olmadığını ve galericilerin telefonlarının bile çalmadığını ifade etti. Kınık, piyasanın bir süre önceki rüzgar ile beraber iki kat zamlandığını hatırlatarak bunun sonucunda da işlerin değiştiğini aktardı. Piyasanın aşağıya geldiğini ve artık durduğunu belirten Kınık, iki aydır telefonlarının dahi çalmadığını ve özellikle pahalı arabalarda geri gelmenin daha da çoğaldığını söyledi.

Dövizin geri gitmesi ve faizlerin yüksek olmasıyla araba işlerinin da duracağını aktaran Kınık, 1 milyon TL'lik lüks araçlarda 150 bin TL kadar gerileme olduğunu belirtti. İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunda ise halen daha rakamların aşağıya doğru geliyor gibi göründüğünü söyledi. Orta sınıf otomobillerde ise yüzde 20 oranında bir indirimin yaşandığını ve iki ay öncesinde 100 bin TL olan bir aracın 80-85 bin TL'ye kadar gerilediğini dile getirdi.

Vatandaşlar fiyatların bundan sonra daha fazla düşüp düşmeyeceğini ya da bir yükselmenin olup olmayacağını da merak ediyor. Fiyatların mevcut seviyelerin altına düşmeyeceğine değinen Kınık, düşüşlerin internetteki satış fiyatlarına pek fazla yansımadığını ve yüksek fiyattan alanların fiyatı bir anda aşağıya indiremediğini belirtti. Piyasada hareketliliğin yeniden oluşabilmesi adına piyasasının oturması gerektiğine vurgu yapan Kınık, insanların bu rakamlara alışmasıyla beraber yaza doğru her şeyin düzeleceğini umduklarını söyledi. Sıfır araç girişinin artmasıyla beraber piyasanın aşağıya inmeye başladığını ifade eden Kınık, pek çok bayide sıfır aracın mevcut olduğunu ve piyasaların yavaş yavaş oturmaya başladığını aktardı. Araba alacakların ise araba tercihini yapıp almalarını söyledi. Bundan sonra fiyatların çok fazla aşağıya inmeyeceğini belirten Kınık, fiyatların ancak bu kadar gerileceğini yönünde değerlendirmelerini aktardı.

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İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE OLACAK?

İHA'ya ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyen galerici Rıfat Bilgili ise 2020 yılının Kasım ayından beri ikinci el piyasasında duraklama olduğunu aktardı. Bunun sonucunda fiyatlarda gerilemenin başladığını dile getirirken geçen yıl bir dönem yüzde 100 yükselen fiyatların şu an yüzde 20 oranında düştüğünü belirtti.

İnsanların mevcut fiyatlara alıştığını ve yılbaşından sonra fiyatların düşmeyi bıraktığını ifade eden Bilgili, insanların yeni yılın ilk ayının bitmesini beklediğini ve şu an ikinci el araba almak için fırsat zamanı olduğunu söyledi. Şubat ayından itibaren fiyatların yükselebileceğine dikkat çeken Bilgili, yükselme trendinin sene sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.

1 milyon TL ve üstü lüks araçlarda piyasanın canlanmayacağı ve bunlarda alım gücünün düşük olduğu yönünde değerlendirmelerini aktaran Bilgili, 50 bin TL ile 500 bin TL arasındaki araçlarda ise fiyatların yükselebileceğini söyledi. İnternet satışlarını takip ettiklerini söyleyen Bilgili, arayan olmamasına rağmen favoriye alınan araç sayısının her gün arttığını ve alabilme düşüncesi ile arayışın olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Buna bağlı olarak ise orta sınıfta fiyatların daha da düşmeyeceği ve artabileceği yönünde değerlendirmelerini aktardı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BİRKEZDE NEDEN KİMSE ALMIYOR DİYE ARAŞTIRIP HABER YAPIN BIRAKIN GALERİCİYE BİLMEM NE BAŞKANINA SORMAYI BENİM ALACAĞIM ARAÇ 10 AY ÖNCE 30 35 BİNDİ ŞİMDİ NİYE 60 BİN LİRA VEREYİM KERİZMİYİM ALIN SİZE SLOGAN AL-MI-YO-RUZ
piyasa düşmedi düşmezde boşuna yaygara yapmayın herşey sıkıştı kaldı önce faizleri düşürünki bir parça alım gücü artsın altın düştü pahalı alanlar bekletiyorki pahalansın piyasaya süreyim kar edeyim biraz daha mantıklı birşeyler düşünün✈️✈️✈️✈️✈️✈️
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