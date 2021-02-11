İkinci el araba pazarında son durum: İkinci el araba fiyatlarında satışların yönü değişti!

İkinci el araç piyasasında son durum araştırılıyor. Uzmanlardan gelen açıklamalar ve internet üzerinden yapılan satış oranları incelendiğinde ikinci el araba piyasasında satışlar geçtiğimiz yıllara göre ciddi oranda düşüş gösterdi. İlana çıkan araç adedi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 65 artarken, ilana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı. İlanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,4'lük fiyat düşüşü gözlemlendi. İkinci el araba fiyatları ne zaman artacak araştıran araç sahipleri son durumu merak ediyor. İşte ikinci el araç piyasasında son durum...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI SON DURUM NEDİR?

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.