İkinci el araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan zarar ediyor

İzmit Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Ertuğ, ikinci el otomotiv piyasasında hasarlı ve change arabaların çokça bulunduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Her vatandaşın galerici bir arkadaşa sahip olması gerektiğini belirten Ertuğ, "32 sendir bu işi yapıyorum. Piyasada change, hasarlı arabalar, ağır hasarlı arabalar çok dönüyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Her insanın artık avukatı, doktoru olduğu gibi bir tane de galerici arkadaşı da olması lazım. Bizden almasın ama bize sorsun, sorulan soruya cevap vermekle yorulmayız. Yeter ki arkadaşlar gelsin. Yoldan geçen bir esnaf bize gelip, ’sorunum var’ dese biz yardımcı oluruz. Hastaneye gidildiğinde doktor sana, ’neren ağrıyor’ diye sorduğunda ona göre seni muayene ediyor. Biz de galeri esnafıyız, kişinin evrakından, arabasından anlarız, neresinde ne yapılmış biliriz. Çünkü işimizin erbabıyız" dedi.

'YA GALERİCİYE YA DA ESNAFA SORSUNLAR'

Vatandaşların change araçları galerici ya da sigortacıya sorması gerektiğini ifade eden Ertuğ, "Sigortacı şase numarasından, motor numarasından illaki bunu öğrenir. Nasıl öğrenir? Bizim şimdi change arabaları anlama şansımız şu, bazen arabaların modelinden, bazen de üstüne koymuş oldukları parçalardan biz onu sürekli gözlediğimiz için anlayabiliyoruz" dedi.