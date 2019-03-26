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İkinci el araç alacaklara 1 Nisan uyarısı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

İkinci el araç satışında mağduriyetleri sonlandırmak için getirilen ekspertiz raporu zorunluluğu 1 hafta sonra başlıyor.

İkinci el araç alacaklara 1 Nisan uyarısı

İkinci el araç satışında mağduriyetleri sonlandırmak için getirilen ekspertiz raporu zorunluluğu 1 hafta sonra başlıyor.

Raporu verecek firmalarda ise TSE belgesi zorunlu olacak. Ancak sektör temsilcileri ülke genelindeki TSE belgesine sahip firma sayısına dikkat çekerek, 1 Nisan sonrası ikinci el araç alım satımında talebe yetişilememesinden kaynaklı tıkanma yaşanabileceğine yönelik uyarıda bulunuyor.

Yıllık 5,5 milyon aracın el değiştirdiği ikinci el otomobil pazarında 1 Nisan 2019 itibariyle yeni bir dönem başlıyor.

EKSPERTİZ YAPTIRMA İŞLEMİ ZORUNLU OLACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle ikinci ele yönelik alım satında arıza, kaza, kilometre ve değişen parçaları gizleyerek mağduriyet oluşturan satışların önüne geçilmesi için artık satış öncesi araçlara ekspertiz yaptırma işlemi zorunlu olacak. Ekspertiz raporu olmadan satış işlemi noterlerde gerçekleşmeyecek.


TSE BELGESİ OLMASI ŞART

Düzenlemeye göre alım-satımlarda her şirketin ekspertiz raporu da geçerli olmayacak. İşin bu tarafında ise yetki sadece Türk Standartları Enstitüsü'nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak. Alınan ekspertiz raporunun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmasından sorumlu olacak.

RAPOR ÜCRETİ

Yenişafak Gazetesi'nin haberine göre ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenecek.

8 YAŞ ÜSTÜ MUAF

Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecekken 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak.

ARAÇLARA TANITIM KARTI ZORUNLULUĞU

Satışa sunulan ikinci el taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı da yer alacak.

İkinci elde hileli satışın önüne geçilmesini sağlayan düzenlemenin uygulanmaya başlamasına 1 hafta kala uzmanlar ise bir noktaya dikkat çekiyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLLARINDA DURMA NOKTASINA GETİREBİLİR

TSE standartlarına sahip Türkiye genelinde 76 adet oto ekspertiz kuruluşu bulunduğunu belirten sektör temsilcileri bu kadar az sayıda firma ile talebin karşılanamayacağına bunun ise ikinci el otomobil satışlarını durma noktasına getirebileceğine vurgu yapıyor.

76 FİRMADA YETKİ VAR

TSE ve Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu yönetmelik değişikliği kapsamında 1 Nisan 2019 tarihinden sonra yeni döneme başlanacağını, ikinci el otomobil alım satımında ekspertiz raporu zorunlu hale getireceğini dile getiren sektör temsilcisi Erkan Özgür, Türkiye genelindeki TSE belgeli ekspertiz yapan firma sayısına değinerek şöyle konuştu;

''Şu ana kadar Türkiye genelinde TSE belgesi alabilen oto ekspertiz firma sayısı 76. Bu sayı ile yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi sonucu Türkiye’de ikinci el araç alım satımında tıkanma yaşanması muhtemel.''

BELGE BEDELİ 10 BİN TL'Yİ AŞIYOR

TSE belgesi almayan firmaların büyük bölümü belge maliyetinin yüksek olmasından kaynaklı Türk Standartları Enstütütüsü'ne başvuramadığını da ifade eden Özgür, ''Mevcutta faaliyet gösteren bir ekspertiz firmasının belge alma masrafı 10 bin TL’yi aşıyor. Firmalara kolaylık sağlanarak sayının ivedilikle arttırılması gerekiyor.'' diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomotiv ekspertiz

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