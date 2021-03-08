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İkinci el araç kredisi veren bankalar – Hangi banka ikinci el otomobil kredisi veriyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.03.2021 13:27 | Son Güncelleme

İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar, ikinci el araç kredilerini araştırıyor. İkinci el araç kredisi faiz oranları, ikinci el araç kredisi veren bankalar ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden bu bilgilere ulaşmak için araştırmalar yapıyor. Peki ikinci el araç kredileri veren bankalar hangileri? Hangi banka ikinci el otomobil kredisi veriyor?

İkinci el araç kredisi veren bankalar – Hangi banka ikinci el otomobil kredisi veriyor?

İkinci el araç satın almak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında, ikinci el araç kredisi veren bankalar yer alıyor. Pek çok vatandaş, bankalardan ikinci el araç kredisi çekerek, otomobil sahibi olmanın hayalini kuruyor. Peki hangi bankalar ikinci el otomobil kredisi veriyor? İşte ikinci el araç kredisi veren bankalar!

İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR

Pek çok banka, vatandaşlara yardımcı olmak için ikinci el araç satın alımında, ikinci el araç kredisi imkanı sunuyor. Bu bankalar arasında; Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat, Akbank, Halkbank, Yapıkredi gibi pek çok banka yer alıyor.

akbank

AKBANK İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ

Akbank, ikinci el taşıt kredisinde kasko ve rehin zorunluluğunu kaldırdı. Böylece, vatandaşlar kredilerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilir hale geldi. Akbank’ın kampanyalı taşıt kredisi faiz oranı 12 ve 24 ay için %1,49 ; 36, 48 ve 60 ay için ise %1,47 olarak belirlendi.

vakıfbank

VAKIFBANK İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ

Kasko değeri 120.000.TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000.-TL kadar olan kısmı için %70, 120.000.-TL’nin üstünde olan kısım için %50’sine kadar kredi kullandırımı yapılır.

Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.

iş bankası

İŞ BANKASI İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ

İş Bankası’nda ise, 2. el araçlarda noter satış bedelini aşmamak şartıyla, taşıtın kasko değerinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70’i, 120.000 TL’nin üstünde olan kısmı için %50’si dikkate alınarak hesaplanır.

Maksimum vade sayısı;

  • 120.000 TL’ye kadar olanlar için azami vade 60 ay,
  • 120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olanlar için azami vade 48 ay,
  • 300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olanlar için azami vade 36 ay,
  • 750.000 TL üzerinde olanlar için ise azami vade 24 aydır.

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