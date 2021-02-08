FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el araç piyasasında son durum! İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı?

İkinci el araç piyasasında son durum! İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.02.2021 10:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle fiyatların ciddi bir yükseliş gösterdiği ikinci el araç piyasasında son durum vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İkinci el piyasasında satışların durduğuna dair haberler geliyor. Galericiler, önceden bir günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarını belirtiyor. Fiyatlarda düşüşe rağmen satışın azlığına dikkat çekiliyor. Peki, şimdi araba alınır mı? İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi?

İkinci el araç fiyatları düşer mi sorusu pandemi sürecinden beri en çok araştırılan ve yanıt aranan sorularından bir tanesi. Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar en ucuz ikinci el arabalar ile ilgili de araştırma yapılıyor. Uzun süredir fiyatların yüksekliğiyle ilgili şikayet edenler, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer diye merak ediyor. İkinci el piyasasından satışların durduğuna dair de haberler geliyor. Galericiler önceden günde 1-2 araç satarken şu anda 2 ayda 1-2 araç dahi satamadıklarını belirtiyor. Peki, bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşer mi? İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

Son olarak artan taleple fiyatları ikiye ve hatta üçe katlanmış olan araçların satışı, banka faizlerinin de yükselmesiyle beraber durma noktasına geldi. İHA'nın haberine göre fiyatların düştüğünü belirten galericiler, düşmeye rağmen satış olmadığını belirtti. Galericiler, önceden bir günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarını ifade etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde galeri sektöründe ticaret yapan Ali Koyuncu, şu anda alım ve satımın tamamen durduğunu ve önceden günde 1-2 araç satarken şu anda 2 ayda 1-2 araç dahi satamadıklarını belirtti. Son 6 aydır sektörün durma noktasında olduğunu dile getiren Koyuncu, banka faizlerinin yükselmesinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Faiz oranlarının düşmesi halinde piyasanın canlanacağını ifade eden Koyuncu, araç fiyatlarında bir miktar düşme olmasına rağmen satışın çok az olduğunu ve araç fiyatlarının çok fazla düşmesini beklemediklerini ifade etti.

İkinci el otomobil ve ticari araç satıcısı olan galerici Turgay Gümüş ise işlerinin 6 aydır durgun olduğunu ve okullar kapalı olduğu için ticari araçlarını satamadıklarını belirtti. Önceden 3 günde 17 adet araç sattıklarını dile getiren Gümüş, 6 aydır araçların ellerinde kaldığını söyledi. Genellikle öğrenci servisi sattıklarını ve okullar kapalı olduğu için bunların ellerinde kaldığını aktaran Gümüş, çok sayıda galericinin de dükkanını kapattığını ifade etti. Aynı zamanda Gümüş, fiyatların eskisi gibi olmadığını ve düştüğünü söyledi.

İKİNCİ EL ARABA PİYASASI DURMA NOKTASINDA

Bundan birkaç ay öncesinde 2. el araba piyasasında görülen hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Oto galericilerin olduğu pazarda müşteri seyrekliği de gözlerden kaçmıyor ve işlerdeki düşüş belli oluyor. Satışlarda düşüşün yüzde 30 ile 40 arası olduğunu belirten oto galericiler, vaka sayıları ve faiz oranlarının düşmesiyle beraber piyasanın hareketlenebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda bu dönemi araba satın almak için fırsat olarak değerlendiren galericiler, yaz döneminde bu fiyatların bulunamayabileceğini dile getiriyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü?

2. el piyasası

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

İHA’nın haberine göre piyasanın durgun olduğunu aktaran galerici Uğur Potur, piyasada çok fazla sıfır araç olduğu için ikinci el piyasasının yüzde 25 düştüğünü belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalmasıyla beraber işlerin düzeleceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Potur, şu an için 150 bin TL’ye kadar olan araçlara talep olduğunu söyledi. Potur, lüks araçlara çok fazla talebin olmadığından bahsetti. Vatandaşlar bundan sonraki dönemde 2. el araba fiyatları düşecek mi konusunda da araştırma yapıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE OLACAK?

Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olmasının etkili olduğunu söyleyen Potur, ikinci el piyasasının hızlı olduğu dönemleri işaret ederek o dönemlerde haftada 6 arabaya kadar sattıklarını anımsattı. Şu an için ayda 1 ya da 2 araç sattıklarını söyleyen Potur, fiyatların artacağını düşündüklerini söyledi.

ŞİMDİ ARABA ALINIR MI?

İkinci el araç fiyatları düşüyor mu konusunun yanı sıra vatandaşlar şu anda araba almak için uygun olup olmadığını da merak ediyor. Bu konuyla ilgili de değerlendirmelerini aktaran Potur, bu dönemin 2. el araç alma zamanı olduğunu söyledi. Aynı zamanda Potur, yaz döneminde bu fiyatları bulmanın zor olacağından bahsetti.

İHA’nın haberine göre piyasanın son 10 yılın gerisinde olduğunu belirten galerici Yunus Ete ise piyasayla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Ete, işlerde yüzde 30-40 arası bir gerilemenin olduğunu hissettiklerini söylerken bunun sebebini de pandemi ve faiz fiyatlarının yüksek olmasına bağladıklarını dile getirdi. Düzelmesini ümit ettiklerini söyleyen Ete, nisan ayının ardından bir hareketlenme beklediklerini belirtti. “Şu anda fiyatlar da yüksek olduğu için taleplere yanıt veremiyoruz” yönünde değerlendirmelerde bulunan Ete, yaz aylarında günde 5-6 araç satarken şu anda bu rakamın hafta 1-2’ye düştüğünü söyledi.

İşte 2021 şubat ayının en ucuz sıfır arabaları! 2020 -2021 en uygun sıfır otomobil fiyatları karşılaştırma!İşte 2021 şubat ayının en ucuz sıfır arabaları! 2020 -2021 en uygun sıfır otomobil fiyatları karşılaştırma!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
İşte 2021'in en ucuz sıfır arabaları!İşte 2021'in en ucuz sıfır arabaları!
Devlet destekli çilek yetiştiriciliğiDevlet destekli çilek yetiştiriciliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı
Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 115 yorum
daha da düşecek.milleti kazikladiginiz yeter.almayin araç.ben beklemedeyim.gerekirse 1 sene daha bekleyecem
aynen bende senin gibi beklemedeyim sizde almayın gerçi zaten Euro dolar altın yükseldi millet ozaman elindekileri satıp araba aldı şimdi birikim yapma peşinde artık araba almazlar çünkü arabası olmayan kalmadı benden ve senden başka:)
Geçen 2020 şubat ayında 40 bin tl olan araç şimdi 80 90 bin tl olmuş kimse mecbur kalmadıkça araba almasın bu fiyatlardan araba almak ahmaklıktır.
Bende almıyorum bir sene daha almıycam kimsede almasın bakın bakalım nasıl düşüyor
@hasan_1986_ovvdi ---siz daha çooookkkk bekelrisniz ne düşmesi ya göreceks,iniz dünyada üretimmi var misal üretimi salla doalr euro nun 7-8 lira oldupu yerde araba fiyatı neye göre düşecek sallamayın boş boş
Daha cooooook beklersiniz.
@hasan_1986_ovvdi Pandemi ,kur,ötv diye kılıf uydurdular galericilerin elinde binlerce sıfır km 2020 model araç dolu ,hani araç üretimi yoktu sahtekarlar ,nerden çıktı son 1 ayda bu kadar araç ?ikinci el almıyoruz ötv indirimini bekliyoruz.
@hasan_1986_ovvdi ikinci el araba da almayın sıfır araçta almayın hepsi düşsün, araç ilanına bakıyorum açıklamaya, adam yazdığı fiyatın 5/10 bin aşağısı için kimse yazmasın aramasın yazmış, aracı alırken 150 bin vermiş 5 yıl önce şimdi 250 bin istiyor, Allaha reva mı bu, ayıptır yazıktır günahtır. Almayın araç yaz aylarında da almayın beklesn herkesten ricam budur.
@murat_1990_saezs Euro 7-8 diye kendin yazmışsın al satçı arkadaş, önce fiyatlarınızı bu kura göre bir yenileyin bakalım. Zira sattığınız araçların fiyatları euro 10 lira iken geçerliydi...
@ugur_1990_pfsyi --iyide senin sıfır otomobil fiyatından haberin varmı git bak sıfır otomobil kaç lira herkez ucuza ister bende istiyorum 2015-2016 dizel bir sedana bineyim ama dünya para ayrıca demişsin 150 bin vermiş 5 yıl önce 150 bin liralık altın alsa o adam altının gramı geldi 500 e 1000 gram alsa 5 sene önce şimdi olacak 500.000 lirası o 250 istiyorsa yine ucuz istiyor
@sssssssssssssssssssss_2121 ALLAHIM YABARABBİM BU NE GÜZEL YORUM BENİMDE ARABA İHTİYACIM VER ESKİDEN EŞEK VARDI O DEVİRLER GEÇTİ. AMA BİRAZ BEKLE GÖR YAPACAGIM
Bu haksız kazanç kapısı haline gelen ikinci el piyasası kesin korunuyor. Çünkü ne denetleyen nede mücadele eden var. Akıla siyasetçiler veya yakınları buradan rantmı elde ediyor sorusu akla geliyor. İkinci el zammı nedeni açık= ÖTV zamları, ve ithalatçı firmalara kendi ithal ettiği markanın ikinci elini ithal izninin gecikmesi(yetkililer ikinci el ithal izni imzada haberleri var ama 2 yıla yaklaştı bi imza atamadı birisi).
yalan %20 altına galeri alıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasada yaprak kıpırdamıyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç piyasasında son durum
Piyasada yaprak kıpırdamıyor! Şimdi araba alınır mı?
İkinci el araç piyasasında düşüş! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? Piyasada son durum
İkinci el piyasasında son durum! Şimdi araba alınır mı?
Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?
Dolar düşüyor:Araba fiyatları da düşecek mi?
İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
İkinci el araç piyasasında düşüş! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? Piyasada son durum
İkinci el piyasasında son durum! Şimdi araba alma zamanı mı?
Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?
Dolar düşüyor! Peki araba fiyatları da düşecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.