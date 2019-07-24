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İkinci el araç satışında önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2. El oto alım satımlarında zorunlu hale getirilen Yetki Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İkinci el araç satışında önemli uyarı: Son gün 13 Ağustos

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı tarafından 2. El oto alım satımlarda zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

SON TARİHİ 13 AĞUSTOS

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bu noktada, ‘İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır' hükmü gereğince 2. el oto alım-satım yapan esnaf ve tacirlerimizin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar İl Ticaret Müdürlüklerine başvurarak yetki belgesi almaları gerekmektedir.”

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÇAĞRISI

“Ticaret Bakanlığı tarafından 2. el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişilere, satış müdürlerine ve satış personeline yönelik getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında daha önce açtığımız kurslara bir yenisini daha ekliyoruz. Odamız tarafından TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. işbirliğinde; Oto galeri sahipleri ve çalışanları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar için ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavlarının ilçemizde yapılmasına devam edilmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi talebinde bulunanlara 8 saat İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verilmekte, eğitimden sonra adaylar İSG ve mesleki konularda hem teorik (yazılı) hem de uygulama sınavına tabi tutulmaktadırlar. Sınavları başarı ile geçen adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyorlar. 2. El oto alım satım işi yapan esnaf ve tacirleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitim ve sınavlarına katılabilmeleri için Odamıza başvuruda bulunmaya bekliyoruz” dedi.

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