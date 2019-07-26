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İkinci el araç ticareti 'yetki belgesi'nde son tarih 13 Ağustos

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Ticaret İl Müdürü Vekili Cemil Kocaoğlu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar 'yetki belgelerini' almaları gerektiğini söyledi.

İkinci el araç ticareti 'yetki belgesi'nde son tarih 13 Ağustos

Ticaret İl Müdürü Vekili Cemil Kocaoğlu yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihli ve 303301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmeliğin geçiş hükümleri başlıklı geçici madde-1 13 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu maddenin 1. fıkrasında ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6. maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir’ denilmektedir. Bu nedenle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar ‘https://ietts.gtb.gov.tr/’ adresi üzerinden başvuruda bulunarak yetki belgesi almaları gerekmektedir” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret İl Müdürü Vekili Cemil Kocaoğlu ikinci el araç

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