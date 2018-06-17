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İkinci el araçta artan taleple birlikte fiyatlar da yükseliyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

Sıfır kilometre araç fiyatlarında döviz kurundaki yükselişin etkisiyle görülen artış, ikinci el araç piyasasında hem talebi hem de fiyatları artırdı.

İkinci el araçta artan taleple birlikte fiyatlar da yükseliyor

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre otomobil devir adedinin 2018’in ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 823 bin 302’e ulaştığını aktardı.

İkinci el araç pazarında bu yılın ilk yarısında beklentiler doğrultusunda bir büyüme gerçekleştiğini anlatan Gündoğan, ilk 4 aydaki yüzde 12'lik artışın kalan 8 aylık dönemde bir miktar azalacağını, bununla birlikte geçen yıla oranla büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Gündoğan, 2018 yılı geneli için ikinci el pazarının yüzde 10 büyüyerek 5 milyon 700 bin seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Erol Gündoğan, sıfır kilometre araç fiyatlarında döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketten kaynaklanan artışın etkisiyle, 2018 yılının ilk çeyreğinde ikinci el araçlara olan talebi artırdığını bildirdi.

Geçmiş dönemlerde özellikle model yılı geçişlerinde sıfır kilometre araç fiyatlarının yüzde 6-7 seviyesinde arttığını hatırlatan Gündoğan, “Fakat 2018 yılının ilk çeyreğinde kur etkisiyle beraber sıfır kilometre araç fiyatları yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde artış gösterdi. Bu da tüketiciye ikinci el araçlarda ciddi avantaj sağladı. Sıfır kilometre araçlardaki fiyat artışı ikinci el araçlara da kademeli olarak yansıyacaktır ancak ikinci el araçlardaki fiyat avantajının bir süre daha devam edeceğini düşünerek ikinci el araç almak isteyenler için fırsatın hala devam ettiğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Gündoğan, “Geçtiğimiz yıllarda bayram tatili öncesinde tüketicilerin alım taleplerini öne çekmesi sebebiyle showroomlarımızda ekstra bir hareketlilik olurdu fakat bu yıl önceki yıllarda olan hareketliliği beklenen ölçüde göremedik.” yorumunu yaptı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç TÜİK

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