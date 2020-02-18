İkinci el araçta fiyat yükselişine dikkat

Fiyatların sürekli yükselmesinden dolayı, sattıkları aracı aynı fiyatla yerine koyamadıklarını belirten Başkan Zerey, “İkinci el araca talep yüksek. Talepten dolayı fiyatlar yükseldi. Talep böyle devam ederse yükseliş de devam eder. Muhtemelen sıfır araç üretimi arttırılacaktır. Artırıldığı zaman bu fiyatlar mutlaka düşer. Sıfır araç üretimi eski haline geldiği zaman düşüş olur” dedi.

GALERİCİLER NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASINDAN MEMNUN

Başkan Zerey nöbetçi noter uygulamasının esnafları sevindirdiğini belirterek, “Esnafımız bu uygulamadan çok memnun. Hafta sonu araç satışımız arttı. Hafta sonunu hem tatil amaçlı hem de ticari amaçlı değerlendirmiş olduk” diye konuştu.