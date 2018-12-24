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İkinci el araçta uygun fiyattan önce eş dost geliyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.12.2018 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye’deki kullanıcıların ikinci el araç satın alma nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması en başta geliyor.

İkinci el araçta uygun fiyattan önce eş dost geliyor

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarına yönelik önemli bir araştırmaya imza attı. LeasePlan Türkiye’nin CarNext.com Araştırması Raporu’na göre, Türkiye’deki kullanıcıların ikinci el araç satın alım nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması en başta geliyor. Katılımcıların yüzde 36’sı uygun fiyat nedeniyle ikinci ele yönelirken, bunu sonrasında daha üst bir model almak isteyenler ve temiz olduğu için tercih edenler takip ediyor.


ARACIN UZAKTA OLMASI ENDİŞE VERİYOR

İkinci el araç satın almak isteyenlerin en temel beklentileri arasında yüzde 21 ile aracın hasarsız olması en büyük payı alıyor. Katılımcıların yüzde 16’sı aracın temiz ve bakımlı olmasına dikkat ederken, yüzde 15’i aracın az kilometre yapmış olmasına, yalnızca yüzde 8’i ise motorun mekanik aksamlarının düzgün çalışıyor olmasına dikkat ediyor. İkinci el araç alırken önde gelen konulardan bir diğeri de endişe. Rapora göre, sadece yüzde 5’lik bir kitle ikinci el araç alırken endişesi olmadığını belirtiyor. Endişelerin başında yüzde 43 ile aracı uzak bir yerden almak gelirken, yüzde 40’ı aracın masraf çıkarmasından büyük endişe duyuyor.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIN ALMAK YORUYOR

İkinci el araç alan ve bu deneyimi yaşayan her 10 tüketiciden 7’si herhangi bir problem ve olumsuzluk ile karşılaşmıyor ama süreç bu kadar da rahat işlemiyor. Rapora göre, ikinci el araç satın alan kullanıcıların yüzde 62’si bu süreçte oldukça yorulduğunu belirtiyor. İkinci el araç satın alırken karşılaşılan problemlerin başında yüzde 8 ile aracın bakımsız olması gelirken, katılımcıların yüzde 6’sı motorun sorunlu olması, yüzde 5’i masraf çıkarması ve yine yüzde 5’lik bir kısmı kilometrenin düşürülmesi gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyor.

'İLK CARNEXT.COM SHOWROOM'NU ACIBADEM'DE HİZEMETE AÇTIK'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İkinci el araç satın almak isteyenler başlı başına zorlu ve bir o kadar zaman alıcı bir süreçle karşı karşıya kalıyorlar. Araştırmada görüldüğü üzere her 10 kişiden yaklaşık 7’si tanıdığı ve güvendiği, eş-dost dediğimiz kişilerin araçlarını satın almaya yöneliyor. Bu noktada, CarNext.com hizmetimiz sayesinde, ikinci el araç almak isteyenlerin söz konusu problemlerini ortadan kaldırıyoruz. Araçlarını güvendikleri, bildikleri birinden üstelik ilk sahibinden satın alabiliyorlar” dedi.

Site üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bakım ve servis geçmişinin şeffaf bir şekilde görülebilmesinin de tüketicilerin kaygılarına çare niteliğinde olduğunu belirten Oktay, “İkinci el araç satın almak isteyenler, ilgilendikleri aracın tüm bakım geçmişini, detaylı fotoğraflarını ve tüm özelliklerini online olarak inceleyebiliyor, ilgilendikleri aracı dilerlerse Acıbadem Showroomu’muzda görebiliyorlar. Üstelik satın aldıktan sonra memnun kalmadıkları herhangi bir nokta olması halinde 14 gün içinde iade garantisi sunuyoruz” açıklamasını yaptı. KAYNAK:İHA

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ikinci el otomobil satış

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