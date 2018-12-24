İkinci el araçta uygun fiyattan önce eş dost geliyor

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarına yönelik önemli bir araştırmaya imza attı. LeasePlan Türkiye’nin CarNext.com Araştırması Raporu’na göre, Türkiye’deki kullanıcıların ikinci el araç satın alım nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması en başta geliyor. Katılımcıların yüzde 36’sı uygun fiyat nedeniyle ikinci ele yönelirken, bunu sonrasında daha üst bir model almak isteyenler ve temiz olduğu için tercih edenler takip ediyor.



ARACIN UZAKTA OLMASI ENDİŞE VERİYOR

İkinci el araç satın almak isteyenlerin en temel beklentileri arasında yüzde 21 ile aracın hasarsız olması en büyük payı alıyor. Katılımcıların yüzde 16’sı aracın temiz ve bakımlı olmasına dikkat ederken, yüzde 15’i aracın az kilometre yapmış olmasına, yalnızca yüzde 8’i ise motorun mekanik aksamlarının düzgün çalışıyor olmasına dikkat ediyor. İkinci el araç alırken önde gelen konulardan bir diğeri de endişe. Rapora göre, sadece yüzde 5’lik bir kitle ikinci el araç alırken endişesi olmadığını belirtiyor. Endişelerin başında yüzde 43 ile aracı uzak bir yerden almak gelirken, yüzde 40’ı aracın masraf çıkarmasından büyük endişe duyuyor.