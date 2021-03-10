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İkinci el online otomobil ilanlarında fiyatlar düştü, satışlar arttı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.03.2021 11:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı fiyatları artan ikinci el araçların, online satışlarında gelişme yaşandı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi.

Şubatta Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar ocak ayına göre yüzde 10,9 artarak 123 bin 497 olurken, araç fiyatları yüzde 1,3 düştü. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0,29 ve hibrit otomobillerin payı 49 adetle yüzde 0,04 oldu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artışla toplam 123 bin 497 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu.

Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik azalış kaydedildi.

İKİNCİ EL İLANLARININ YÜZDE 41'İ SATILDI

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 76, bir önceki aya göre de yüzde 13 artarak 302 bin 551 oldu.

Şubatta ilana çıkan araçların yüzde 41'i satıldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI 365 OLDU

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 78 bin 949 adet ve yüzde 63,93 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 43 bin 291 adet ve yüzde 35,05 payla benzinli, 852 adet ve yüzde 0,69 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0,29 ve hibrit otomobillerin payı da 49 adetle yüzde 0,04 olarak belirlendi.

ŞUBATTA PAZARIN LİDERİ C SEGMENTİ OLDU

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 39 bin 655 adetlik satış ve yüzde 40,2'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 22,8 pay ve 25 bin 452 adetle B segmentinde kaydedildi.

Şubat ayı segment bazında ocak ile kıyaslandığında satışlarda en fazla artış yüzde 50 ile A, yüzde 16 ile B-SUV ve yüzde 5 ile B segmentinde gerçekleşti.

2021'DEN BU YANA İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA YÜZDE 2,7 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Şubatta ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,3'lük fiyat düşüşü oldu. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,7'lik düşüş kaydedildi.

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 800 varyantın 15 farklı model yılındaki 67 bin 650 adet ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, en fazla fiyat düşüşü A, B-SUV ve F segmentinde gerçekleşti.

İNTERNETTEN KALDIRILMASI "SATIŞ" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak ise ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiç bir düşme yok aynı
satışın artıp azalma analiz yöntemine bakarmısınız ilandan kaldırılınca satıldı olarak belirleniyormuş hep asparagas haberler kardeşim ortalama bir C segmenti aracın fiyatı 200 bin şakamısınız ben başka bir dünyada mı yaşıyorum kimler alır bu arabaları kimler satar halk bu kadar yoksul durumdayken
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