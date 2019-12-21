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İkinci el online otomotiv pazarında yüzde 8,2'lik artışla 1,6 milyonluk satış

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında bu yılın ilk 11 aylık döneminde 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış gerçekleşti. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışa işaret etti.

İkinci el online otomotiv pazarında yüzde 8,2'lik artışla 1,6 milyonluk satış

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılının 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalırken, ikinci el online pazarı yüzde 8,2 artış gösterdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, bu yılın 11 aylık döneminde sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28 geriledi.

İkinci el online pazarına bakıldığında ise kasım ayında 164 bin 219 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin kasım ayına göre yüzde 36, önceki aya kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

KASIMDA İLANA ÇIKAN ARAÇ ADEDİ YÜZDE 2 ARTTI

Ekim ayına göre kasım ayında ilana çıkan araç adedi yüzde 2 artarken, ilanı çıkan ve satılan araç oranında bir değişim gerçekleşmedi. Kasım ayında ikinci el online pazarında araç bulunurluğunda çok fazla bir değişiklik olmamakla birlikte, fiyat trendinde segmentten bağımsız olarak ortalamada yüzde 2'lik bir artış gözlemlendi.

İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde kasım ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 94'ü satıldı.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI C-SEDAN SEGMENTİNDE

2019'un 11aylık dönemde ise online pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 büyüyerek toplam 1 milyon 595 bin 64 adet seviyesinde gerçekleşti.

İkinci el online pazar satışlarının 11 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleştirildi. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612, eylül ayında 138 bin 707, ekimde 162 bin 645 ve kasımda da 164 bin 219 adet araç satışı yapıldı.

Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi.

2019 yılı ilk 11 ayda yüzde 18,5 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 5,8'le E segmentinde görüldü. Segment bağımsız olarak bakıldığında, kasım ayında bir önceki aya göre, ikinci el online
pazarda araçların fiyatlarında ortalama yüzde 2,1 artış gerçekleşti.

2019 yılı ocak-kasım döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73, hafif ticari araçların payı da yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 oldu.

Yalnızca kasım ayında ise ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk payla en çok C segmenti araçlar satıldı. İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 75,4, hafif ticari araçların payı da yüzde 24,6 olarak gerçekleşti.

(AA)

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2. el otomotiv ODD otomobil otomotiv

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sıfır araba olmadığı için olabilirmi acaba
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