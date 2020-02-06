FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışının sürmesi bekleniyor

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışının sürmesi bekleniyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "İkinci elde yaşanan hareketliliğe baktığımızda fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyat artışının sürmesi bekleniyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ikinci el otomotivde yaşanan hareketliliğe baktıklarında fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini belirterek, "Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir." dedi.

Şahsuvaroğlu, AA muhabirine ikinci el otomotiv pazarındaki fiyat gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye otomotiv pazarında hala sıfır araçların tedariğinde sıkıntılar yaşanması sebebiyle araç değiştirmek isteyen tüketicilerin ikinci el araca yöneldiğini dile getiren Şahsuvaroğlu, ayrıca sıfır araç pazarında oluşan talebe karşılık arzın yeterli olmamasının da fiyatların artmasına sebep olduğunu ifade etti.

İkinci el otomotiv fiyatlarının yükselmeye devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Şahsuvaroğlu, "Buna net bir şekilde evet demek doğru olmasa da ikinci elde yaşanan hareketliliğe baktığımızda fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun başlıca sebebiyse, stoklara yeni girecek olan sıfır araç fiyatlarının yüksek olacak olma ihtimali ve buna bağlı olarak talebin ikinci ele kayması denilebilir." diye konuştu.

İkinci çeyrekte sıfır araç stok seviyesinin talebi karşılayacak seviyeye çıkmasıyla birlikte ikinci eldeki fiyat artışının biraz daha yumuşayacağını aktaran Şahsuvaroğlu, "Artış eğrisi biraz daha yataya dönüşecektir." ifadesini kullandı.

'İKİNCİ EL PAZARINDA DA ARZ KONUSUNDA BİR DARALMA YAŞANDI'

Şahsuvaroğlu, ikinci el araçlarda 2019 yılının aralık ayında segment bağımsız fiyat artışının yüzde 117,9, 2020 yılının ilk 15 gününde ise yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sıfır araç pazarında olduğu gibi, ikinci el pazarında da arz konusunda bir daralma yaşandığına dikkati çeken Şahsuvaroğlu, "Aralık ayında birçok kişi aracını satmayıp elde tutmayı tercih etti. Tedarikte yaşanan bu sıkıntı, ocak ayında herkesin aracını satmak istemesiyle seyrini değiştirdi. Gelinen noktada araç bulan herkes, fiyat artışına bakmaksızın araç satın alıyor." dedi.

'İKİNCİ ELDE DE YETKİLİ SATICILAR EN DOĞRU YER'

İkinci el araç alacaklara önerilerde bulunan Şahsuvaroğlu şunları kaydetti:

"Dernek olarak ikinci el araç satın alacaklara önerimiz, özellikle 1-10 yaş arası araçlar için yetkili satıcıları tercih etmeleri yönünde olacak. Yetkili satıcılar bir yandan en doğru ve güncel bilgilerle araç satarken ayrıca araç alındıktan sonraki güvenceler açısından da güvenilir birer kaynak durumundalar. Araç satın almak isteyenler böylece hem araç seçiminde hem de kendilerine sunulan alım kolaylıkları hem de aldıktan sonraki güvenceler gibi unsurlarda avantajlı olacaklardır. Sıfır araçlar için olduğu gibi ikinci elde de otomotiv yetkili satıcıları en doğru yerlerdir."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Kar haberini duyan oraya koştuKar haberini duyan oraya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, ikinci el otomobil, fiyat,

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Dev hava yolu şirketinden çalışanlarına 'ücretsiz izin yapın' çağrısı

Altına yatırım ikiye katlandı! İşte en çok altına yatırım yapan illerimiz

Altına yatırım ikiye katlandı! İşte en çok altına yatırım yapan illerimiz

UniCredit, Yapı Kredi'deki yüzde 12 hissesini satıyor

UniCredit, Yapı Kredi'deki yüzde 12 hissesini satıyor

İşte günün gram ve çeyrek altın fiyatları

İşte günün gram ve çeyrek altın fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergisi düşük sıfır otomobiller daha çok tercih edildi

En çok onlar tercih edildi

Otomotivde 2019 ihracat şampiyonları: Ford, Toyota ve Oyak-Renault

Otomotivde 2019 ihracat şampiyonları: Ford, Toyota ve Oyak-Renault

Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı

Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı

Kar haberini duyan sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

Kar haberini duyan oraya koştu

Otomotiv pazarı ocakta yüzde 90 büyüdü

Faizler düştü, satışlar ikiye katlandı

Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor

Otomobilde 'beyaz' tutkusu devam ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.