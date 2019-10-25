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İkinci el otomobil satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliğe dikkat

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ikinci el otomobilde özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda hem alıcı hem de satıcının dolandırılabileceğini söyledi.

İkinci el otomobil satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliğe dikkat

TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, ikinci el araç satışlarında en çok şikayetin sosyal medya veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde ortaya çıktığını söyledi. Ağaoğlu şöyle dedi:

“Tüketicilerin korkmalarına veya aldanmalarına yol açacak hiçbir şey yok, yeter ki biraz dikkatli olsunlar. Çünkü bu konuda yapılan düzenlemeyle ikinci el araç satışlarında hem belli bir süre ya da kilometreye kadar garanti getirildi, hem de tüketicinin güvence altına alınmasını sağlayacak birtakım teknik kurallar konuldu. Örneğin araç satın alacak kişi satıcının tacir olup olmadığına dikkat etsin, tacir ise o zaman içi rahat çünkü tüketici kanunu kapsamında hakkını arayabilir, o araç için de belli bir yaşa kadar, belli bir kilometre için garanti verilecektir. Bunun yanı sıra araçta ayıp ortaya çıktığı takdirde de rücu hakkını kullanıp seçimlik haklarından bedel iadesi veya ayıpsız değişim talep edebilecektir.”

EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU

İkinci el araç satışlarında ehliyetli ekspertiz raporunun şart koşulduğunu belirten Ağaoğlu, “Bugüne kadar tüketici araç alırken tramer kaydına bakar sigortadan araştırırdı, kendi imkanlarıyla ustaya götürürdü. Artık buna gerek kalmayacak, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) onaylı yetkilendirilmiş, usta, uzman eksper raporuyla birlikte araçların satılması zorunlu hale getirildi” dedi. İnternetten araç alırken ciddi olarak düşünüp, araştırmak gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, “Dolandırıcılar internet ortamında araç satıyormuş gibi cirit atıyorlar. Öyle olaylar görüyoruz ki, parayı havale ettirip noterde yakınım var diyerek kaçanlar var. Bu nedenle tüketici bildiği tanıdığı tacir olan işletmeleri tercih etmeli. İkinci el araç satışı yapmanın da kuralları değişti, orada da herkes oto komisyonculuğu yapamayacağı için belli kriterler kondu ve böylelikle tüketicinin araç alırken aldatılmasını önleyecek tedbirler sağlandı. Bundan sonra iş bilinçli tüketiciye düşüyor. Şahıslar arasında alışveriş yapılıyorsa, yani satıcı bir galeri, bir tüccar ya da şirket değilse bu alışveriş tüketici kanunu kapsamında değil, o nedenle tüketiciler çok dikkatli olmalı, aracı iyice inceletmeli, eksper raporuna bakmalı ve satıcıyla anlaşmasını yaparken aldatılmayacak tedbirleri kendisi almalıdır” dedi.

İNTERNETTEN SATIŞTA DİKKATLİ OLUNMALI

İnternet ortamında yapılan otomobil alışverişlerinde hem satıcının hem de alıcının dolandırılabileceğini söyleyen Ağaoğlu, “İşini doğru yapmak isteyen, aldatılmaktan kaçınan tüketiciler internet üzerinden böyle otomobil gibi değerli mallarını alıp satarken çok dikkatli olmalılar, iyice araştırmalılar ve tanımadıkları kişilere asla para göndermemeliler” diye konuştu. Piyasa rayicinin oldukça altında 'acil ihtiyaçtan satılık' gibi ilanların riskli olduğunu belirten Ağaoğlu, “Satıcı ameliyat için acil satılacak, bu gece para lazım diyor. Parayı gönder aracı ben devredeceğim diyor ancak ortada ne araç var ne hasta var” dedi.

EKSPERTİZ ARACIN ANLIK DURUMUNU GÖSTERİR

İkinci el otomobil ticaretinde özellikle bireyler arasındaki satışlarda en önemli konunun ekspertiz olduğunu belirten TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger de, “Ekspertizin mutlaka tarafsız ve bağımsız bir şirket tarafından yapılmış olması gerekiyor. Ekspertiz aracın anlık durumunu gösterir ancak ekspertiz sonucuna göre araçta bir problem yoksa 3 ay ya da 5 bin kilometreden 12 ay ya da 20 bin kilometreye kadar, sigorta şirketleriyle ortak sunulan garanti paket programları olası arıza durumlarında oluşabilecek hasarın tamamını yetkili servislerde yaptırma imkanı sunuyor” diye konuştu. Garanti paketleri sayesinde tüketicilerin araçlarını garanti altına alabildiğini ve garanti sonunda tekrar alınan ekspertiz raporuyla garanti sürelerini uzatabildiklerini söyleyen Aygözer, “Bu sayede araçlar 8 yaş ya da 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamına alınabiliyor” dedi. Aygözer, 1 Nisan tarihinde yeni yönetmeliğin devreye girmesiyle ekspertizin zorunlu hale geldğini ancak bu zorunluluğun sadece son kullanıcıya satış yapan ticari firmaları kapsadığını söyledi ve ekledi, “Bireylerin bireylere sattığı araçlarda ekspertiz zorunluluğu yok. Yeni yönetmelik ise altyapı eksliklikleri ve belgelendirilmiş ekspertiz merkezi sayısının henüz yeterli düzeyde olmaması sebebiyle tam olarak uygulanmıyor. Ekspertiz raporu zorunluluğunun devreye girmesinin yılsonunu bulabileceğini ve bu sayede ikinci el otomotiv ticaretinde çok daha güvenli bir ortam oluşacağını düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
ikini el otomobil internet dolandırıcı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eksperleri önce bir dolaşın çalışanların hiç biri ne gerekli eğitimi almış nede bu iş ile alakası var sanayide tutunamamış ne kadar adam varsa eksper açmış madem böyle bir şey yapıyorsunuz adam gibi başına en az bir araç mühendisi ve ya motor mühendisi odamı yok otomotiv teknikeri gibi okumuş nitelikli insan bulundurma zorunluluğu getirin. araç kullanmayı bilen eksper oluyor.
yenimi uyarmak akıllarına geldi bunu herkes biliyor zaten bence millet kendi başının çaresine bakıyor hiç merak etmeyin siz kendinizi fazla beyin kullanıp yormayın
Bana da dedi acil para lazım diye, o zaman kalsın kardeşim bedava da olsa almam.En az benim göstereceğim iki exper raporuna istinaden, içimden almak gelirse parayı noterde sayarım,satış bir yana para bir yana değince hemen kapattı telefonu. Açıkcası satıcıların aldığı exper raporlarına da pek güvenemiyorum. Komşu aldığı aracında exper raporu 3 günlükmüş. Boya,değişen yok diyor. Satışdan sonra başka bir exper bir değişen, iki boya var diye yazmış vermiş.Hangisine güveneceğiz şimdi ?
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