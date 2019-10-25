İkinci el otomobil satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliğe dikkat

TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, ikinci el araç satışlarında en çok şikayetin sosyal medya veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde ortaya çıktığını söyledi. Ağaoğlu şöyle dedi:

“Tüketicilerin korkmalarına veya aldanmalarına yol açacak hiçbir şey yok, yeter ki biraz dikkatli olsunlar. Çünkü bu konuda yapılan düzenlemeyle ikinci el araç satışlarında hem belli bir süre ya da kilometreye kadar garanti getirildi, hem de tüketicinin güvence altına alınmasını sağlayacak birtakım teknik kurallar konuldu. Örneğin araç satın alacak kişi satıcının tacir olup olmadığına dikkat etsin, tacir ise o zaman içi rahat çünkü tüketici kanunu kapsamında hakkını arayabilir, o araç için de belli bir yaşa kadar, belli bir kilometre için garanti verilecektir. Bunun yanı sıra araçta ayıp ortaya çıktığı takdirde de rücu hakkını kullanıp seçimlik haklarından bedel iadesi veya ayıpsız değişim talep edebilecektir.”

EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU



İkinci el araç satışlarında ehliyetli ekspertiz raporunun şart koşulduğunu belirten Ağaoğlu, “Bugüne kadar tüketici araç alırken tramer kaydına bakar sigortadan araştırırdı, kendi imkanlarıyla ustaya götürürdü. Artık buna gerek kalmayacak, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) onaylı yetkilendirilmiş, usta, uzman eksper raporuyla birlikte araçların satılması zorunlu hale getirildi” dedi. İnternetten araç alırken ciddi olarak düşünüp, araştırmak gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, “Dolandırıcılar internet ortamında araç satıyormuş gibi cirit atıyorlar. Öyle olaylar görüyoruz ki, parayı havale ettirip noterde yakınım var diyerek kaçanlar var. Bu nedenle tüketici bildiği tanıdığı tacir olan işletmeleri tercih etmeli. İkinci el araç satışı yapmanın da kuralları değişti, orada da herkes oto komisyonculuğu yapamayacağı için belli kriterler kondu ve böylelikle tüketicinin araç alırken aldatılmasını önleyecek tedbirler sağlandı. Bundan sonra iş bilinçli tüketiciye düşüyor. Şahıslar arasında alışveriş yapılıyorsa, yani satıcı bir galeri, bir tüccar ya da şirket değilse bu alışveriş tüketici kanunu kapsamında değil, o nedenle tüketiciler çok dikkatli olmalı, aracı iyice inceletmeli, eksper raporuna bakmalı ve satıcıyla anlaşmasını yaparken aldatılmayacak tedbirleri kendisi almalıdır” dedi.