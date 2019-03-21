FİNANS

İkinci el otomoiblde yeni dönem! Zorunlu ekspertiz Nisan ayında başlıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

Nisan ayından itibaren ikinci el araç alım satım işlemlerinde gerekli belgelere yetkili ekspertiz merkezi raporunun da eklenmesi zorunlu hale gelecek.

İkinci el otomoiblde yeni dönem! Zorunlu ekspertiz Nisan ayında başlıyor

Nisan ayından itibaren ikinci el araç alım satım işlemlerinde gerekli belgelere yetkili ekspertiz merkezi raporunun da eklenmesi zorunlu hale gelecek. Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra noterlerde ekspertiz raporu olmadan satış gerçekleştirilmeyecek. Çalışanlardan, ekipmanlara kadar yapılan tüm işler de firmalar düzenlemeye uygun hareket edecek.Yeni düzenlemenin çıkmasına sayılı günler kala ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren firmalarda da hazırlıklar son hızla devam ediyor.

Bursa’da gerçekleştirilen yeni şube açılışında konuşan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, ’’Yılda binlerce vatandaş, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor.Yeni düzenlemeyle birlikte nisan ayından sonra sektörde büyük yoğunluk yaşanacağını düşünüyoruz, bu sebeple lider olma yolunda yaptığımız yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde, hızlandırdığımız şubeleşme yatırımlarımıza Bursa’yı da eklediğimiz için çok mutluyuz. Çalışan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım ’’ dedi.

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Ford Otosan'dan 'Tedarikçi Zirvesi' Ford Otosan'dan 'Tedarikçi Zirvesi'
Renault ve Dacia'dan 'Bahar Servis Kampanyası'Renault ve Dacia'dan 'Bahar Servis Kampanyası'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikinici el otomobil ekspertiz raprou

En Çok Okunan Haberler

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünyanın en pahalı aracı sahibini buldu

Dünyanın en pahalı aracı sahibini buldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ford Otosan'dan 'Tedarikçi Zirvesi'

Ford Otosan'dan 'Tedarikçi Zirvesi'

Renault ve Dacia'dan 'Bahar Servis Kampanyası'

Renault ve Dacia'dan 'Bahar Servis Kampanyası'

Yeni Renault Clio, Cenevre'de en iyi otomobil seçildi

En iyi otomobil seçildi

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

TEMSA Genel Müdürü: Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız

Farklı bir dünyaya uyanacağız, ezberler bozulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Otomotivde dünya devi ortaya çıkarmayı hayal ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Otomotivde dünya devi ortaya çıkarmayı hayal ediyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.