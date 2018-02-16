FİNANS

İlk 100 Duster nihayet Türkiye'de!

16 Şubat 2018 15:29

Türkiye’de satışa çıktığı günden bu yana fiyat-performans konusunda aldığı övgülerle her geçen gün hayran kitlesini büyüten Dacia Duster, 2018 yılında yepyeni tasarımı ve teknolojik geliştirmeleriyle her zamankinden daha farklı ve daha iddialı geliyor.

İlk 100 Duster nihayet Türkiye'de!
Yeni Duster’ın global lansmanı yapıldığı günden bu yana Türkiye’deki Duster tutkunları Yeni Duster’a sahip olmak için gün sayıyordu.
 
Geniş ve detaylı bir sosyal medya analizi sonucunda; yeni gelen araca ilk sahip olanlardan biri olmak, onu kişiselleştirmek, hatta onunla bir bütün olup her boş anı onunla yola çıkmak için değerlendirme gibi konuların çok önemli olduğunu gören Dacia Türkiye, İlk 100 Duster’lı kampanyası ile Duster tutkunlarının kalplerine de dokunuyor.
 
İlk 100 Duster’lı kampanyası; Yeni Dacia Duster’ın 12 Şubat itibariyle başlayan ön satışlarında ilk 100 Duster’ı satın alanları gururlandırırken, bir yandan da tamamen onların ismine özel tasarlanan arma ile araçlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor. 
 
Alafortanfoni imzalı İlk 100 Duster’lı kampanyası için dijital platformlarda yayınlanacak bir de film hazırlandı. Filmde Yeni Duster’ın mücadeleyi seven, savaşçı, yırtıcı ve güçlü karakteri tam anlamıyla ön plana çıkarken tüm film boyunca aksiyonun merkezinde bulunan Duster’ın bu filmin çekimleri için herhangi bir geliştirme veya ek süspansiyona ihtiyaç duyulmadığı özellikle belirtiliyor.

 

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