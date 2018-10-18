FİNANS

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir olan otomobile 6,5 milyon dolar harcandı. TM 480i 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

İstanbul'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan dış dizaynı, motoru, içi, her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemler yapılırsa kısa sürede satışa sunulabilecek. Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:

"İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait.

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6.5 MİLYON DOLAR HARCANDI

Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir"

FİYATI BELLİ OLDU

Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı. (KANAL D/HABER)

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
200 bin mi? bende yerli otomobil denince 30-40 bine satılacak sanıyor dum
EEE bu nasıl yerli 200000 TL nedir. Sanki mercedes veya porce vb. LÜX araç
Yedirmezler. Para babaları akbabalar yedirmez
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