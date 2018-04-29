İlk yerli sürücüsüz elektrikli araç tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023' vizyonuyla İETT tarafından geliştirilen sürücüsüz elektrikli otonom aracı tanıttı. Konsept olarak nostaljik tramvayı andıran minibüs tarzı tekerlekli, elektrikli ve sürücüsüz olma özelliği taşıyan otonom araç ilk etapta fuar, havaalanı ve trafiğe kapalı alanlarda hizmet verecek.

Sürücüsüz araç hakkında bilgiler veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürlüğü'nün geçmişte Beyoğlu nostaljik tramvayı içerisinde kullanılan araçlardan birisini elektrikli araç haline dönüştürdüğünü söyledi.

Başkan Uysal şöyle devam etti: "Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrikli araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışma toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliği yapması ve önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT'mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul'a kavuşmaktır. Belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor."