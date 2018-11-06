İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı

Son dönemde Çin ile ABD arasında ortaya çıkan ticari gerilimlerden payını alan Jaguar Land Rover (JLR) Çin’in otomobil ve otomobil parçalarında % 25’i bulan ithalat vergileri nedeniyle satışlarda büyük bir düşüş yaşadı. Tabii bu düşüşte İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin (Brexit) getirdiği belirsizlikler ve Avrupa’da dizel otomobillere olan talebin düşüşü de oldukça etkili oldu diyebiliriz.

Jaguar Land Rover CEO’su açıklama yaptı!

Jaguar Land Rover CEO’su Ralf Speth şirketin üçüncü çeyrek zararları ile ilgili olarak “Son çeyrekte piyasa koşularının daha da zorlaştığını gördük. Çin’den gelen talebin azalması, Avrupa’da dizellere olan düşük talep, Brexit’in getirdiği belirsizlikler ve WLTP standartlarının değişmesi ile birlikte kârımız azaldı” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Jaguar Land Rover üst düzey yöneticileri şirketin kâr ve satışlarındaki keskin düşüşten sonra kemer sıkmaya karar verdi. Bu kapsamda önümüzdeki 18 ay içinde şirkete yaklaşık 2.5 milyar sterlin (3,3 milyon $) tasarruf sağlayacak dev tasarruf programı açıklandı.