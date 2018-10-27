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İnternetten otomobil alırken dikkat!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tuncay Karakaş, internet aracılığı ile araç alım ve satımı konusunda uyarıda bulundu. Karakaş, internetten araç alacakların kaparo yatırmaması, şase ve ruhsat bilgilerini paylaşmaması gerektiğini bildirdi.

İnternetten otomobil alırken dikkat!

Son dönemde otomobil alıcı ve satıcıları özellikle internet yolu ile alacakları ve satacakları araçları ilanlara koymaya başladı. Araç alım satımında tarafların mağdur olmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tuncay Karakaş uyarıda bulundu.

Karakaş, araç alacakların internette gördükleri araçlara kaparo yatırmaması gerektiğine dikkat çekerek, Araç alım, satım işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu işi yapan birkaç site bulunmaktadır. Bu sitelerden araba alım, satımı yaparken karşı taraf kaparo isteyebiliyor. Ancak kaparo göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araç almak için karşı tarafa kaparo gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kaparo adı altında para göndermeyin dedi.

"ARACINIZIN PLAKA VE ŞASE NUMARALARINI PAYLAŞMAYIN"

Karakaş ayrıca araç satacakların, plaka ve şase numaralarını ilanlarda paylaşmamaları gerektiğine dikkat çekerek, Arabanızı ilana koyuyorsunuz, sizin aracınızı almak isteyen bir kişi diyor ki arabanızın ruhsatını gönderir misiniz Alacağı için size güvenmek istiyor olabilir. Ancak bu ruhsatı gönderiyorsunuz. Bu kişi art niyetli ise sizin araba alım, satım sitesinde ilana koyduğunuz aracın fotoğraflarını alarak, sizin attığınız ruhsatla yeni bir ilan verip, başka vatandaşları mağdur etmeye çalışmaktadır. Buna benzer olaylarla karşılaştık. Vatandaşların ruhsatını ele geçirip, siteye koyduğu fotoğrafları kopyalayıp sanki kendi aracıymış gibi piyasa değerinden çok daha aşağı fiyata verip birçok vatandaşı dolandıranlar oldu. Araç satıcılarının şase numaraları ile plakalarını kapatması onların yararına olur. Böylelikle mağdur olmazlar diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
otomobil internet Araç

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