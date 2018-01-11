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İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

11 Ocak 2018 09:58

Kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı. Ceza yiyen bazı sürücüler duruma tepki gösterdi

İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

İstanbul’da trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri durdurdukları araçların lastiğinde cihaz ile ölçüm yaptı. Ölçümlerde kış lastiği takmadığı belirlenen sürücülere ceza yağdı. Ceza yiyen bazı sürücüler duruma tepki gösterdi. 

 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 1 Aralık ayında başlayan kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu önü, Zincirlikuyu Tat Towers önü ve Tuzla Köprü altı olmak üzere 3 ayrı uygulama noktasında ticari araçlar ve taksiler üzerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, cihazla ölçüm yaptı. Buna göre lastik kalınlığı 0.6 inçin altında olan ticari taksilere ve 1.6 inçin altında olan hususi araçlara “Kış lastiği takmamak” suçundan 715 lira, “Diş derinliğinin 0.6 incin altında olması” suçundan ise 108 lira ceza kesildi.
 
Sürücülere ceza yağdı
 
Öte yandan uygulama kapsamında ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere ceza kesti. Ceza kesilen sürücüler ise duruma tepki göstererek uygulama yerinden ayrıldı. Ceza yiyen ticari araç sürücüsü İlhami Ozan Çelik, “Kış lastiği takmamaktan dolayı ceza yedik, cezası ne kadar bilmiyorum” dedi. Sürücü ardından cezasını alarak ayrıldı.
 
“Özel araçlara da zorunlu olmalı”
 
Kış lastiği takan bir sürücü ise, “Kış lastiği ticari araçlarda mecbur olduğu gibi özel araçlarda da mecbur olmalıdır. Özel araçlar kullananların yüzde 99’unun şoförlük bilgileri, karlı havalarda araç kullanma bilgileri, de az olduğu gibi buna rağmen normal lastik ile trafiğe çıkıldığı zaman onlar önümüzde kalınca bizde gidemiyoruz. Karlı havalarda trafiğin tıkanmasının nedeni budur. Onların da mecburi olmasını istiyoruz. En azından trafiğe çıktıkları zaman kar lastiği olmuş olmamış önemli değil. Benim kış lastiği takılı, ölçümü yapıldı her şey normal. Uygulama çok güzel devamlı yapılsın” diye konuştu.
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