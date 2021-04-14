İşte ikinci el araba satışlarında en çok tercih edilen markalar!

İkinci el online oto pazarında, bu yılın mart ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Araç fiyatları ise bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı yüzde 68,80'le dizel otomobiller alırken bunu, yüzde 30,22 ile benzinli, yüzde 0,73 otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 0,03 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATAN 10 ARABA MARKASI SATIŞLARIN YÜZDE 78'İNİ OLUŞTURDU

Bu yılın mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen oldu. Renault, 23 bin 953 satışla ikinci ve Ford da 19 bin 242 satışla üçüncü sırada yer aldı.