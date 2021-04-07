İşte Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi! (2021)

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış oranı önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi.

SIFIR ARAÇLARIN NİSAN AYI FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri hissedilmeye devam ederken sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, nisan ayı en uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte bazı otomotiv şirketleri sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı.

NİSAN AYININ EN UCUZ SIFIR ARAÇLARI

BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

Mercedes B 180 Progressive - 448.000 TL

HONDA Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL

TOYOTA Corolla 1.5 Vision - 203.600 TL

KIA RIO 1.2L 84 PS Manuel - 161.500 TL

Kampanyalı fiyat - 156.500 TL

DACIA Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg - 160.000 TL

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 - 182.000 TL