İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Yılın bitmesine iki ay kala gelen düzenlemenin zor günler yaşayan sektörde stokları eritmeye katkı sağlayacağı belirtiliyor. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanya haberleri geliyor. Ekim ayında pazarın yüzde 76.5 daralmasını ardından, şimdi sektörde olumlu bir hava hakim. Yetkililer, yıl sonunun 600 ile 650 bin adet arasında kapanabileceğini belirtiyor.

ÖTV indirimi ile birlikte faizi de sıfırladılar

Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek sıfır faiz ayrıca 60.000TL’ye varan indirimler sunuyor.

Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerinde Aralık ayında birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor.

Söz konusu modellerde maksimum 40.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 50.000TL kredi kullanacak müşterilere, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için maksimum 200.000TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2,29 sabit faiz oranı seçeneği de yer alıyor.

Ayrıca Renault modellerinin bazı versiyonlarında peşin alımlarda ve maksimum 200.000TL 48 ay vadeli kredi kullanacak müşterilere özel 60.000TL’ye varan indirim avantajı yer alıyor. Talisman Touch 1.6 dCi EDC 130bg versiyonunda 60.000 TL, Kadjar Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 40.000TL, Megane Sedan Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 30.000TL indirim sunulurken Captur Touch 0.9 TCe 90bg 25.000TL, Clio HB Icon 1.5 dCi EDC 90bg versiyonlarına özel 20.000TL ve Kangoo Multix Joy 1.5 dCi 90bg versiyonunda 13.000TL indirim mevcut.

Aralık ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak perakende müşteriler için Clio HB 69.900TL, Megane Sedan 83.900TL, Captur 87.100TL, Kadjar ise 129.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

BMW'DEN KAÇIRILMAYACAK YIL SONU FIRSATLARI Borusan Otomotiv, Aralık ayında BMW 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, X1, X2 ve X5 modellerinde kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. Yeni yıla bir BMW sahibi olarak girmek isteyenler, modeline göre, kredili alımlarda 0 faiz, 6 ay sonra ödeme ve yüzde 15 ÖTV indirimi avantajlarından yararlanabiliyor.

SÜRÜŞ KEYFİNİ ERTELEMEYİN, ÖDEMENİZİ ERTELEYİN BMW’nin “Sürüş keyfini ertelemeyin, ödemenizi erteleyin” sloganıyla başlattığı Aralık ayı kampanyasında BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé için yüzde 15 ÖTV indirimine ek olarak 190.000 TL peşin ödeme yapılması durumunda, peşinat ile anahtar teslim fiyat arasındaki bedel için 0 faiz ile 6 ay sonra ödemeli ya da aynı tutar için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı tanınıyor. Ayrıca, zengin donanıma sahip BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé otomobiller için de 100.000 TL’ye 12 ay 0 faizli kredi avantajı Aralık ayında da devam ediyor.

BMW 5 SERİSİ'NDE 25.000 TL'LİK ALIM DESTEĞİ BMW 5 Serisi otomobillerde 25.000 TL’lik peşin alım avantajının yanında Aralık ayı boyunca 200.000 TL’lik kredi kullanımlarında 18 ay için yüzde 0 faiz kredi ya da aynı tutarı 6 ay sonra ödeme fırsatı sunuluyor. Borusan Otomotiv X1 ve X2 modellerinde de Aralık ayına özel fırsatları devreye alıyor. BMW X1, 273.000 TL’den başlayan fiyatlarla 0 faiz kredi ve 6 ay sonra ödeme avantajı ile satın alınabilirken, BMW X2 için 100.000 TL - 12 aya 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Dacia, Aralık ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor.

Duster modelinde maksimum 40.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Maksimum 50.000TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200.000TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2,29 sabit faiz oranı yer alıyor.

Aralık ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81.900, Logan MCV 76.900TL, Dokker 62.500TL, Lodgy ise 92.900TL’den başlayan fiyatlarla** müşterilerin beğenisine sunuluyor.

CITROËN ARALIK AYINDA ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİNE EK OLARAK İLAVE İNDİRİMLER VE “SIFIR FAİZ” FIRSATI SUNMAYA DEVAM EDİYOR Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Aralık ayında çok avantajlı fırsatlar sunuyor.

Citroen, Aralık ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatları sunuyor. C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. C4 Picasso modellerindeki fırsat ise 60.000 TL’ye 12 ay %0 faiz. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

BİNEK VE TİCARİ MODELLERİNDE 12 AY YÜZDE 0 FAİZ Kampanya kapsamında Citroën; C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. C4 Picasso modellerinde ise 60.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Yeni Citroën C4 Cactus’ün fiyatı ÖTV indirimiyle 119.000 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 111.000 TL’den, C4 Picasso’nun fiyatı ÖTV indirimiyle 157.650 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 154.650 TL’den başlıyor.

ÖTV ve KDV indirimi üzerine ek indirim ve kredi kampanyası Citroën’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı KDV indirimi ve hurda teşviki ile birlikte 68.348 TL’den başlarken,Berlingo Combi’nin fiyatı ÖTV indirimiyle 87.000 TL’den, hurda teşviki ile birlikte 83.535 TL’den başlıyor. Jumpy Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 106.000 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 102.015 TL oluyor. Jumpy Space’in fiyatı ÖTV indirimiyle 140.000 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 134.390 TL oluyor. Jumpy Space Tourer’ın fiyatı ÖTV indirimiyle 148.000 TL olurken hurda teşviki ile birlikte 142.068 TL oluyor. Jumper Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 107.000 TL’den başlarken hurda teşviki ile birlikte 102.977 TL’den başlıyor.

HONDA CİVİC SAHİBİ OLMAK İÇİN YILIN SON FIRSATI Segmentinin en donanımlı modeli olarak öne çıkan Honda Civic’in Sedan ve Hatchback modellerine sahip olmak isteyenler için Aralık ayı boyunca faizsiz kredi fırsatı sunulacak. Kampanya kapsamında dizel versiyonlar için 40 bin TL’ye, benzinli / ECO ve benzinli versiyonlar için de 30 bin TL’ye 12 aylık faizsiz kredi kullanılabilecek.

Son zamanların en çok satan modeli olan yerli üretim Honda Civic’e sahip olmayı isteyenler için yılın son fırsatı açıklandı. Civic için özel kredi kampanyalarını Aralık ayında da sürdüren Honda, bu ay düzenlendiği kampanya kapsamında faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında dizel versiyonlar için 40 bin TL’ye, benzinli / ECO ve benzinli versiyonlar için de 30 bin TL’ye 12 aylık faizsiz kredi kullanılabilecek. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic, bu ay hurda teşviği ile birlikte 96 bin 20 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak.