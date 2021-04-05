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Isuzu D-Max 'tan nisan ayına özel kampanya: Kredi kartına 5 taksit imkanı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.04.2021 13:46 | Son Güncelleme

Isuzu D-Max araç sahiplerini yetkili servislerinde nisan ayı boyunca cazip kampanyalar yapmaya hazırlanıyor. Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek.

Isuzu D-Max 'tan nisan ayına özel kampanya: Kredi kartına 5 taksit imkanı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, D-MAX araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip fiyatlar ve ödeme koşulları ile karşılıyor.

ISUZU'DAN D- MAX KAMPANYASI

30 Nisan’a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri yüzde 25'e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek.

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Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca nisan ayı boyunca "Ücretsiz Hızlı Check-up" imkanı sunulacak.

Kampanya kapsamında cazip fırsatlar ve ödeme koşulları tüm Isuzu yetkili servislerinde müşterileriyle buluşuyor.

(AA)

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