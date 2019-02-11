FİNANS

İtalyan devinden destek aldılar talebe yetişemiyorlar

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobiller için boya, pasta cila ve boya koruma hizmeti sunan bir lise, bu sektöre endüstriyel ürün üreten ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan İtalyan firması Mafra SPA ile çalışıyor.

Firmanın eğitimlerle de desteklediği öğrenciler, piyasaya göre daha ucuza sundukları hizmete taleplerin yoğunluğu dolayısıyla haftalar sonrasına gün verebiliyor.

Piyasaya göre daha ucuz yapıyorlar

Bursa'da, otomobillere boya, pasta cila ve boya koruma uygulayan bir okul, piyasaya göre daha ucuz verdiği hizmetine gelen talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, döner sermayeyi canlandırmak için geçen yıl Motorlu Araç Teknolojileri Bölümünde boya, pasta cila ve boya koruma üzerine hizmet sunma kararı aldı. Bunun üzerine sponsor arayışına giren okul yönetiminin yolları, sektöre endüstriyel ürün üreten ve bu konuda dünyada 65 ülkeye ihracat yapan İtalya devi "Mafra SPA" ile kesişti.
Söz konusu şirket ile gerekli görüşmeleri yapan okul yönetimi, eğitim ve giderler konusunda anlaşarak, vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Yavuz Kaştaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bu işlemleri kendi içlerinde eğitim amaçlı, öğretmenlerin otomobilleri üzerinde yaptıklarını söyledi. Maliyetlerin yükselmesiyle beraber bu işi dışarı açma kararı aldıklarını belirten Kaştaş, sponsor firma arayışına girdiklerini dile getirdi. İtalyan firmanın sahibinin destek konusunda kendilerine olumlu yaklaştığını aktaran Kaştaş, sarf malzemesi ve tüketim ihtiyaçlarının tümünün bu firma tarafından karşılandığını anlattı.

Kaştaş, firma yetkililerinin belli aralıklarla okula gelerek ürünlerin araçlara uygulanmasıyla ilgili eğitimler verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Kaştaş, firma yetkililerinin belli aralıklarla okula gelerek ürünlerin araçlara uygulanmasıyla ilgili eğitimler verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Dışarıdan özel otomobili olanlara çok makul ücretler karşılığında bu hizmeti verebiliyoruz. Piyasaya göre daha yüksek teknolojide ve kaliteli malzemelerle, aynı hizmeti veren iş yerlerinden daha düşük fiyatlara bu işlemleri yapıyoruz. Eğitimler aldığımız için acemilik çekmiyoruz. Talep çok fazla. Özellikle sosyal medyada yaptığımız paylaşımların ardından telefonlarımız adeta kilitlendi. Önümüzdeki uzun bir süreçte doluyuz. Taleplere yetişemeyecek durumdayız. Ticari bir kaygımız yok. Öncelikli amacımız çocukların eğitimi. Öğrencilerin, büyük firmaların gelip burada bu işi takip ettiğini görünce işe bakış açıları değişti. Daha da severek yapıyorlar şu anda. Sponsor firma, öğrencilerimizden bazılarını İtalya'ya götürerek, hem üretim yapılan yerleri hem de dünyaca ünlü lüks spor otomobili üreticisi Ferrari'nin fabrikasını gezdirecek."
Motor alan şefi Mehmet Şerif Sarıkaya da 6 yıldır bu okulda hizmet verdiklerini ve en baştan beri sektörle çalışmanın önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.
Bursa gibi bir yerde piyasanın büyüklüğünün farkında olduklarını anlatan Sarıkaya, "Çocukları hem piyasayla tanıştırmak hem de dışarıdaki işleri göstermek amacıyla bu işe giriştik. Bu işe başlamadan önce de ailelerle konuşup, bazı ön yargıları kırdık. Her şey çok güzel ilerliyor." ifadelerini kullandı.

'GAYRETLERİ VE TEMİZ ÇALIŞMALARI GERÇEKTEN ÇOK GÜZELDİ'

'GAYRETLERİ VE TEMİZ ÇALIŞMALARI GERÇEKTEN ÇOK GÜZELDİ'
Otomobiline pasta cila yaptıran müşterilerden Melahat Genç Avcı, bu işlemi dışarıdan bir arkadaşından duyduğunu ve bunun üzerine okula geldiğini dile getirdi.
Tereddütlerinin yapılan işin ardından ortadan kalktığını anlatan Avcı, "Gayretleri ve temiz çalışmaları gerçekten çok güzeldi. Hepsini tebrik ediyorum. İleriye dönük çalışmaları ve aynı zamanda mesleğe eğilimleri beni mutlu etti. Bazı arkadaşlarım da (araçlarını) buraya getirip aynı işlemi yaptıracak." diye konuştu. Mafra SPA Türkiye distribütörünün yetkilisi Hakan Özakman ise kendilerine böyle bir talebin gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi.
Ülkede faaliyet gösteren meslek okullarının dış kaynaklardan yeterince destek almadığını belirten Özakman, sıkıntılardan birinin de meslek doğrultusunda yetiştirilmiş usta açığı olduğunu anlattı.
Özakman, şirket olarak ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak toplumun gelişimine bir nebze fayda sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, öğrencilerle çalışmaktan ve onların gelişimine katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
otomobil pasta cila

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Böylesine eğitimi pratikleştiren başta EĞİTİMCİLERİMİZE,SPONSOR OLAN FİRMAYA VE MESLEKİ EĞİTİMLERİ İÇİN GAYRETLE ÇALIŞAN YAVRULARIMIZA TEBRİKLER.
Vergi vermiyorlar, ticari değiller. Bu işten ekmek yiyenlerin, aile geçindirenlerin suçu ne?
işte bu meslek okullarının önemi. MESLEK adamı
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