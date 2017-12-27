FİNANS

İTÜ'den Ali Ağaoğlu'na Tesla yanıtı! İşte bugün çekilen fotoğraflar

27 Aralık 2017 14:00

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ali Ağaoğlu'nun 6 yıl önce üniversiteye hibe ettiği, ancak otoparkta çürümeye terk edildiğini iddia ettiği Tesla marka otomobille ilgili bir açıklama yaptı. İTÜ Rektörlüğü adına yapılan açıklamada, açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ve Tesla'nın öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı belirtilerek güncel fotoğrafları paylaşıldı.

İTÜ'den Ali Ağaoğlu'na Tesla yanıtı! İşte bugün çekilen fotoğraflar

“Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen İTÜ açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:


"Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ‘ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar’ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir.


İTÜ, araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır.

Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır.

Aracımızın bugün çekilen fotoğrafını ve videosunu sizlerle paylaşıyoruz ve aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz."

 




AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ

2011’de İTÜ Makine Fakültesi Dekanı, Türkiye’ye gelen ilk elektrikli araç Tesla’nın sahibi olan Ali Ağaoğlu’nu arayıp test için kendisinden bir haftalığına aracı istediklerini söyler. Ağaoğlu dekanın bu talebini reddeder ve İTÜ’nün o zamanki rektörünü arar. Dekanın talebini geri çevirdiğini çünkü aracı bir haftalığına emanet vermek istemediğini İTÜ’ye bağışlamak istediğini söyler.

 

 



Aradan geçen 6 yılda araca ne olduğunu, Ali Ağaoğlu şöyle anlatmıştı:

“İTÜ’nün rektörü Muhammed Hoca’yı aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim. Ancak aracın tesliminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili yapılan çalışmalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadık. Sonunda Tesla’nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti.

Öğrendiğimize göre, Tesla’yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ’de rektör değişimi yaşanmış ve bizim Tesla rektörlük binasının otoparkında çürümeye terk edilmişti. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Kısa bir araştırmayla 50 bin dolar masraf çıkardığı anlaşılmıştı. Biz bunu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu’ söyledi.”

 

 

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Okuyucu Yorumları12 yorum
  • 67 Oy
    Devletin Arastırmacı ünüversiteler Adam diye getirdigi kişilerin hiç bişeyden anlamıyan kişiler olması sebebi ile Türkiye hep bu durumdadır Ali beyde bunu Babasının hayrına hibe etmemistir ondan da emin olun bi hevesle almıstır bunu ama araç eletrikli belirli bir mesafesi vardır bunun hoşuna gitmemistir Devletten vergi kacırmak içinde bunu hibe gösterip parasınıda vergi vermiyerek geri almıstır devletten
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  • 82 Oy
    bizdeki okumuşlar böyle. üzerine koymazlar. var olanı yok ederler. hemid itü
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  • 36 Oy
    KİM O ARACIN BUHALE GELMESİNE NEDEN OLMUSSA ZARARI ÖDETİLSİN REKTOR BAK EMANETE SAHİP ÇIKAMAYAN BU BU İNSANA İNSAN TESLİM EDİLECEK BİRDE ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN BU REKTÖRLERİ ATARKEN BİNKERE DÜŞÜNMEK LAZIMM???
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  • 34 Oy
    bu akademik sitem Türkiyede işte
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  • 35 Oy
    Bu rektörleri kim atadı acaba. Şu anda üniversitelerde bilimsel bir çalışma yapılıyor mu çok merak ediyorum.
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  • 20 Oy
    İyi yinede. Kaybola bilirdi de.
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  • 19 Oy
    bir gariban sorumlu olsa mahvederlerdi şimdi kimden hesap soracan vallahi hepsini atarım dekan değişmiş lafa bak geldiği gibi gitsin bölüm başkanı yokmu brifing almamışmı ne dersi gördü bunca adam yazıklar olsun. haram olsun .
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  • 27 Oy
    acil sorumlulular bulunup vatan haini cezası verilsin.
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  • 19 Oy
    ahhh sn ağaoğlu ahhh şükür kazanıyorsun savurduğun paraların etrafına saçılanlarından 1 bukleside bana nasip olsa hayatım kurtulur
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  • 14 Oy
    agaoglu 100 bin dolar verir böyle problem istemez
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  • 12 Oy
    hahahah aklın almaz nasıl olur yaa diyorsun ya.işte biz bu işe türk usülü iş diyoruz.aynen böyle bi durum olmuş bize has birşey yani.gülermisin ağlarmısın
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  • 13 Oy
    en iyisi hibe etmek yerine kullanım hakkını süreli devretmek yani ücretsiz kiraya vermek gibi.
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