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Jaguar I-Pace markanın yeni amiral gemisi olabilir!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar, ilk % 100 elektrikli SUV modeli Jaguar I-Pace 2018’in ikinci yarısında satışa sundu. Piyasaya hızlı bir giriş yapan I-Pace piyasada beklenenden daha iyi karşılandı. İşte detaylar.

Jaguar I-Pace markanın yeni amiral gemisi olabilir!

Jaguar I-Pace muhtemelen yılın en çok beklenen EV modeli oldu. İngiliz lüks otomobil üreticisi ise ilk % 100 elektrikli SUV’unu üç aylık iyi bir pazarlama stratejisi sonrası yılın ikinci yarısında piyasaya sundu.

Özellikle Avrupa’daki kariyerinde iyi bir başlangıç yapan İngiliz SUV’u sadece Ekim ayında 1200 adet sattı. Bu rakam ilk bakışta az görünebilir ancak premium bir marka için oldukça iyi. Piyasaya çıkmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmesine rağmen markanın toplam satışlarının % 10’unu karşılıyor. Bu şirket için oldukça güven verici bir oran. İngiliz üretici, uzun vadede aylık 2000 I-Pace satış hedefi belirledi. Bu sayede I-Pace’in toplam satışlardaki payının % 20’lere yükselmesini planlıyor.

İngiliz üretici ilk % 100 elektrikli SUV’u ile Avrupa’ya iyi bir zamanlama ile girdi ve rakiplerinden önce piyasada konumlandı. Çünkü Jaguar I-Pace’in Avrupa’daki potansiyel rakipleri henüz savaş dışında. Audi e-tron üretim hattına gireli henüz iki ay kadar oldu. Mercedes–Benz EQC SUV ise henüz seri üretime bile giremedi.

Tesla Model X için henüz kendi evinde yani Kuzey Amerika’da işler tam anlamıyla yolunda gitmiyor. Kısacası bu durumda Avrupalı ve ABD’li rakipleri karşısında inisiyatif kesinlikle Jaguar I-Pace ile İngilizler’de diyebiliriz.

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jaguar otomobil

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