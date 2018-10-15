Jaguar saf değiştiriyor!

Kurulduğu tarihten bu yana ülkesi için lüks ve prestij simgesi haline gelen İngiliz otomotiv devi Jaguar son dönemde zor bir sınav veriyor. Brexit sonrası ortaya çıkan ekonomik belirsizlikler ve dizellerin Avrupa’daki meçhul geleceği şimdilerde Jaguar Land Rover (JLR) patronlarını meşgul eden temel sorunlar başında geliyor.

Üretim ve satış rakamları Jaguar’ın kötü durumda olduğunu gösteriyor!

Şirketin Castle Bromwich’teki fabrikasından yılın ilk sekiz ayında çıkan araç sayısı Avrupa’daki dizel satışlarının pek de iyi gitmediğini açıkça doğruluyor. İngiliz üreticinin satış hacminin neredeyse tamamını oluşturan dizel motorların Avrupa’daki önlenemez düşüşü JLR patronlarını dizeller konusunda acil bir seçim yapmaya zorluyor.

Ortaya çıkan raporlar bizlere Jaguar’ın önümüzdeki yıl için ürün yelpazesini yenilemediği gösteriyor. Peki mevcut modeller neden yenilenmedi? Anlaşılan o ki Jaguar, otomotiv endüstrisindeki kimliğini yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Tahminlere göre İngiliz üretici, önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde kademeli olarak ürün yelpazesini tamamen revize etmeye hazırlanıyor.

Tesla gibi tamamen bir elektrikli otomobil markasına dönüşmeye hazırlanan Jaguar, Avrupa’da tutunabilmek için yüzünü tamamen elektrikli otomobillere çevirmeye karar verdi. Ancak böyle bir stratejik dönüşüm ile otomotiv endüstrisinde oyun dışı kalmaması ve Avrupa’daki mücadelesine devam etmesi mümkün gözüküyor.