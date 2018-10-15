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Jaguar saf değiştiriyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

Otomotiv endüstrisinde son dönemde meydana gelen gelişmeler İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar’ın önümüzdeki on yıl içinde bir EV (electric vehicle) markasına dönüşmeyi planladığını gösteriyor. İşte detaylar.

Jaguar saf değiştiriyor!

Kurulduğu tarihten bu yana ülkesi için lüks ve prestij simgesi haline gelen İngiliz otomotiv devi Jaguar son dönemde zor bir sınav veriyor. Brexit sonrası ortaya çıkan ekonomik belirsizlikler ve dizellerin Avrupa’daki meçhul geleceği şimdilerde Jaguar Land Rover (JLR) patronlarını meşgul eden temel sorunlar başında geliyor. 

Üretim ve satış rakamları Jaguar’ın kötü durumda olduğunu gösteriyor!

Şirketin Castle Bromwich’teki fabrikasından yılın ilk sekiz ayında çıkan araç sayısı Avrupa’daki dizel satışlarının pek de iyi gitmediğini açıkça doğruluyor. İngiliz üreticinin satış hacminin neredeyse tamamını oluşturan dizel motorların Avrupa’daki önlenemez düşüşü JLR patronlarını dizeller konusunda acil bir seçim yapmaya zorluyor. 

Ortaya çıkan raporlar bizlere Jaguar’ın önümüzdeki yıl için ürün yelpazesini yenilemediği gösteriyor. Peki mevcut modeller neden yenilenmedi? Anlaşılan o ki Jaguar, otomotiv endüstrisindeki kimliğini yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Tahminlere göre İngiliz üretici, önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde kademeli olarak ürün yelpazesini tamamen revize etmeye hazırlanıyor. 
Tesla gibi tamamen bir elektrikli otomobil markasına dönüşmeye hazırlanan Jaguar, Avrupa’da tutunabilmek için yüzünü tamamen elektrikli otomobillere çevirmeye karar verdi. Ancak böyle bir stratejik dönüşüm ile otomotiv endüstrisinde oyun dışı kalmaması ve Avrupa’daki mücadelesine devam etmesi mümkün gözüküyor.

Öte yandan bu dönüşüm pek de kolay olmayacak. Çünkü markanın 1945’ten beri süregelen bir DNA’sı var. Tesla ise 2003 yılında otomotiv endüstrisine bir elektrikli otomobil üreticisi olarak girdi ve halihazırda tüm dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda. Jaguar marka olarak böylesine derinden bir dönüşümü gerçekleştirirken Tesla da yerinde saymayacaktır. Yani İngiliz üreticinin işi gerçekten zor. Ancak imkansız değil. 

Bardağa bir de dolu tarafından bakalım. İşin iyi tarafı markanın piyasada % 100 elektrikli bir aracı var ve gerisi de hızla geliyor. Markanın ilk tam elektrikli SUV modeli I-Pace, piyasada beklenilenden daha iyi karşılandı. Kısa sürede Tesla Model X’in piyasadaki potansiyel rakiplerinden bir haline geldi. Öte yandan bazı söylentilere göre markanın 1968 yılından bu yana ürettiği full-size ultra lüks sedan serisi olan XJ, iki yıl içinde tam elektrikli versiyonu ile piyasaya çıkacak. Tesla Model S ve Porsche Taycan’a direkt olarak rakip olacak XJ’nin dolaylı olarak da Mercedes-Benz S-Serisi’ne çevreci bir alternatif olacağı tahmin ediliyor. 

iPhone X ve iPhone Xs kamera karşılaştırması

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Anahtar Kelimeler:
jaguar dizel otomotiv

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