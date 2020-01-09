FİNANS
  4. Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı

Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 09.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Oto güvenlik ekipmanları üreticisi Japon şirketi Takata, tespit edilen imalat hatası sonrası 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı aldı.

Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, 10 milyonun tahmini bir rakam olduğu belirtildi.

Söz konusu durumdan etkilenen araç sayı tam olarak netlik kazanmazken hava yastıklarının "sert bir savrulma" ve "çok fazla baskı"yla patlayabildiği ifade edildi.

İmalat hatalarından Audi, BMW, Honda, Daimler Vans, Fiat Chrysler, Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota ve Volkswagen gibi markalar da etkileniyor.

Subaru, dün hava yastıkları değiştirilmek üzere yaklaşık 500 bin aracı geri çağırmıştı. Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv üreticisi, 70 milyondan fazla aracı geri çağırmaya hazırlanıyor. Takata'nın 1995-2000 yıllarında ürettiği hava yastıklarının toplam 100 milyon araçta bulunduğu tahmin ediliyor.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.

ABD'DE OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNE HATALI HAVA YASTIĞI NEDENİYLE SORUŞTURMA

NHTSA, Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Takata ürünlerinde, kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edilmişti.

Hava yastığının kaza anında şişmesi için küçük bir patlama yaratan amonyum nitrat maddesinin yüksek basınç ve nem koşullarında içinde bulunduğu gaz tenekesini patlattığı anlaşılmıştı.

Hava yastığındaki üretim hatası, Avustralya'da BMW 3 serisi binek otomobil kullanan sürücünün ölüme yol açmıştı.

BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Hepsi çürümeye terk edildi! Aralarında lüks araçlar da varHepsi çürümeye terk edildi! Aralarında lüks araçlar da var
Otomobil alacaklar dikkat!Otomobil alacaklar dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japon şirketi Takata, hava yastığı,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar

LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil mezarlığına döndü! Araçların hepsi çürümeye terk edildi

Hepsi çürümeye terk edildi! Aralarında lüks araçlar da var

Ocak ayında alabileceğiniz en ucuz dizel otomobiller

Otomobil alacaklar dikkat!

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek

2019'un en çok satan otomobilleri

Bu listeye bakmadan almayın!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.